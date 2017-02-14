Italia expulsa a líder musulmán que defendió el matrimonio con niñas de 9 años

Durante la grabación, el periodista preguntó sobre la edad a la que una joven se considera adulta según el Corán. El imán respondió que la adultez está ligada al ciclo menstrual. Ali Kashif afirmó que, desde un punto de vista científico, una niña de 9 años podría considerarse adulta. Reiteró esta postura varias veces a lo largo de la entrevista grabada. La postura del líder religioso provocó el rechazo de su solicitud de permiso de residencia. El proceso de deportación se inició inmediatamente después de la evaluación técnica de su declaracion.