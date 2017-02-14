Italia expulsa a líder musulmán que defendió el matrimonio con niñas de 9 años

Durante la grabación, el periodista preguntó sobre la edad a la que una joven se considera adulta según el Corán. El imán respondió que la adultez está ligada al ciclo menstrual. Ali Kashif afirmó que, desde un punto de vista científico, una niña de 9 años podría considerarse adulta. Reiteró esta postura varias veces a lo largo de la entrevista grabada. La postura del líder religioso provocó el rechazo de su solicitud de permiso de residencia. El proceso de deportación se inició inmediatamente después de la evaluación técnica de su declaracion.
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Escucho carcajadas en naranja desde la isla de epstein.
Epstein fue detenido e iba a ser juzgado por las reglas occidentales.
Su compinche Maxwell fue condenada por las reglas occidentales.
"Estados como California, Mississippi, Nuevo México y Oklahoma han sido señalados por no establecer una edad mínima estricta, permitiendo que menores de cualquier edad se casen con consentimiento paterno o judicial."
El mundo libre...
Hay estados de eeuu que se parecen a Afganistán
Ellos creen ciegamente que un pastor de cabras de hace mil cuatrocientos años no se equivocó en nada y siempre hizo lo correcto.
Las tonterías de las religiones.
quieres decir como en eeuu donde hay estados donde son legales los matrimonios a cualquier edad?
www.hrw.org/es/news/2017/02/14/ee-uu-ninos-de-apenas-14-anos-pueden-co
o con ciertas condiciones 16 años en españa
www.trafalgarpolo.com/blog/casarse-en-espana/
no es tan sencillo como "hasta los 18 no te casas en occidente"
En qué basamos nuestro límite?