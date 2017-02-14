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Italia expulsa a líder musulmán que defendió el matrimonio con niñas de 9 años

Italia expulsa a líder musulmán que defendió el matrimonio con niñas de 9 años

Durante la grabación, el periodista preguntó sobre la edad a la que una joven se considera adulta según el Corán. El imán respondió que la adultez está ligada al ciclo menstrual. Ali Kashif afirmó que, desde un punto de vista científico, una niña de 9 años podría considerarse adulta. Reiteró esta postura varias veces a lo largo de la entrevista grabada. La postura del líder religioso provocó el rechazo de su solicitud de permiso de residencia. El proceso de deportación se inició inmediatamente después de la evaluación técnica de su declaracion.

| etiquetas: italia , imán , ali kashif , matrimonio , 9 años
27 5 0 K 146 religion
24 comentarios
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Comentarios destacados:      
#2 surco
Pues si predica eso, bien expulsado. Occidente, reglas occidentales.
10 K 127
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#2 reglas occidentales

Escucho carcajadas en naranja desde la isla de epstein.
1 K 26
#6 surco
#3 Bueno, que el pato naranja sea un mierda y además se libre, no justifica lo del otro.
0 K 11
makinavaja #13 makinavaja
#2 #3 EN el Vaticano y en los obispados también se escuchan carcajadas.... :-D :-D :-D
1 K 28
#22 rafael90
#3 Mal ejemplo.
Epstein fue detenido e iba a ser juzgado por las reglas occidentales.
Su compinche Maxwell fue condenada por las reglas occidentales.
0 K 9
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#2 bien expulsado está siendo extranjero, luego si ya es autóctono puede acabar siendo presidente de su país
0 K 20
#7 surco *
#4 En Italia parece que no. Y e el resto de Europa espero que tampoco
1 K 25
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#7 Principe Andrés?
0 K 20
Top_Banana #5 Top_Banana
#2 Entiendo que no cuentas EEUU como occidente.

"Estados como California, Mississippi, Nuevo México y Oklahoma han sido señalados por no establecer una edad mínima estricta, permitiendo que menores de cualquier edad se casen con consentimiento paterno o judicial."

El mundo libre...
4 K 75
#9 surco
#5 Digamos que es un occidente con minúsculas.
0 K 11
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#5 #9 casamientos con menores, menores con tarbajo, casamiento entre primos, fanáticos religiosos.

Hay estados de eeuu que se parecen a Afganistán
1 K 37
Bombástico #20 Bombástico *
#2 No es que él predique eso, es que según las principales escuelas de Jurisprudencia islámicas, Mahoma lo hizo con una de sus esposas y por lo tanto es correcto.

Ellos creen ciegamente que un pastor de cabras de hace mil cuatrocientos años no se equivocó en nada y siempre hizo lo correcto.

Las tonterías de las religiones.
2 K 33
Aokromes #21 Aokromes
#2 > Occidente, reglas occidentales.

quieres decir como en eeuu donde hay estados donde son legales los matrimonios a cualquier edad?

www.hrw.org/es/news/2017/02/14/ee-uu-ninos-de-apenas-14-anos-pueden-co

o con ciertas condiciones 16 años en españa
www.trafalgarpolo.com/blog/casarse-en-espana/

no es tan sencillo como "hasta los 18 no te casas en occidente"
0 K 10
#24 eipoc
#2 menudo alarde de soberbia y superioridad. Como si las reglas en oriente permitiesen el matrimonio con niñas de 9 años o fuese algo aceptado socialmente. Suena a "civilización, reglas civilizadas". Luego rascas un poco y ves que quienes lideran los países en occidente son la mayoría pedófilos, puteros, misóginos y corruptos. Así que que corrijamos una postura inaceptable no nos hace superiores.
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#1 flixter
Pues perfecto: que se vuelva al nido de mierda del que ha salido.
3 K 37
unaqueviene #19 unaqueviene
#1 en ese nido de mierda habrá mujeres y niños que sufran esa basura, desgraciadamente
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#10 Ovidio
En España se le daría una paga y los tarados de Pablemos le defenderían
14 K 33
Top_Banana #12 Top_Banana *
#10 En España ponen una casilla en la declaración de la renta para pagar a los peredastas que pululan por la iglesia.
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#15 Flamazares
#10 parece que has ofendido a un defensor de pederastas xD
1 K 21
#18 flixter
#10 lo sorprendente es que te den una paga a ti por nada, hablando de..
1 K 10
Kantinero #8 Kantinero
El problema es que expulsan a la cabeza visible, pero se quedan muchos de sus feligreses que piensan igual que él
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elgranpilaf #11 elgranpilaf
#8 Que los expulsen también
3 K 48
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
Pq 9 y no 8 o 10?


En qué basamos nuestro límite?
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#23 arreglenenlacemagico
bueno seguro que algun meneante le acoge como ahora se lleva el rollo ayatola , los nuevos bebedores de zumo de aqui lo aprobaran es fatuah aunque alli es a los 12
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menéame