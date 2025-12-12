Italia asigna 1,1 GW en una subasta fotovoltaica para proyectos con módulos «no chinos»

La licitación de la subasta solar en el marco del programa de incentivos Fer X de Italia y la primera en excluir el uso de módulos, células e inversores solares chinos para proyectos de más de 1 MW, concluyó con un precio medio final de 66,37 €/MWh. La licitación ha sido la primera subasta solar de Italia en la que se han aplicado los criterios de resiliencia estipulados por la Unión Europea en la Ley de Industria Cero Neto (NZIA). Solo dos plantas superan los 100 MW de potencia nominal. La mayor es un proyecto de 180 MW propuesto por Alta Capi