Israelí fue capturado en Medellín (Colombia) tras contactar a dos menores para servicios sexuales

Un ciudadano israelí de 28 años fue capturado en una vivienda turística de El Poblado, luego de entrar con dos mujeres aparentemente menores de edad. El procedimiento se inició tras una llamada a la línea de emergencias 123, mediante la cual se alertó sobre el ingreso del extranjero en compañía de las jóvenes a un apartamento de renta corta. De acuerdo con el reporte oficial, el propietario del inmueble recibió una notificación del sistema de videovigilancia y alertó a las autoridades. Una patrulla de la Policía se desplazó al lugar y, tras...

Supercinexin #2 Supercinexin
Que lo dejen en una cárcel colombiana. Informando previamente a los presos del delito que ha cometido este ricachón descendiente de euroyankees, claro.  media
#4 Barriales
#2 sería muy rápido.
#7 Abajo
#2 Bonito local reconvertido en piso turístico
#5 jorgeesc
Ya esta otra vez el antisemitismo?????
born #1 born
¿Por qué no me sorprende?
#6 jaramero
Esto empieza a parecer un cliché...

PD. Me cago en los putos banners que cambian los estilos y están redimensionando constantemente todo... de verdad sirve de algo joder tanto la experiencia de usuario?
