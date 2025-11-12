edición general
Israel solo aplicó la pena de muerte contra un nazi y ahora quiere hacerlo únicamente con los palestinos

La única vez que un condenado a muerte fue ejecutado en Israel fue el 31 de mayo de 1962. Aquel día fue ahorcado Adolf Eichmann, alto cargo del partido nazi durante el Tercer Reich y uno de los principales organizadores de la solución final y del Holocausto. Ningún otro condenado por la justicia israelí ha vuelto a recorrer el camino que recorrió Eichmann aquella mañana de primavera hasta la horca. Algo que quiere revertir la gran mayoría del Knéset.


tul #2 tul
si volvieran a matar nazis quedaban 3 en el pais
3 K 45
Khadgar #1 Khadgar
Con la de palestinos asesinados que llevan a sus espaldas esto ni es noticia ni es nada.
1 K 24
#4 pirat
No les basta con robarles los órganos para su negocio del tráfico, después del también safari humano.
0 K 12

