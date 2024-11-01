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Israel reivindica el mayor ataque en el Líbano (EN)

Israel reivindica el mayor ataque en el Líbano (EN)

El portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, anunció en X lo que describió como el “mayor ataque en todo el Líbano desde el inicio de la Operación ‘Rugido del León’”, diciendo que en 10 minutos, se llevaron a cabo ataques simultáneos en múltiples áreas, dirigidos contra alrededor de 100 sitios e infraestructuras militares de Hezbolá

| etiquetas: sionismo , israel , genocidio , líbano
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5 comentarios
11 0 0 K 170 actualidad
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Ataques terroristas de los colonos sionistas, y además, orgullosos de ello los muy cobardes...
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A.more #3 A.more
Son lugares de hez ola porque lo dicen ellos. De igual modo que han arrasado hospitales porque debajo habrían instalaciones de Hamas. Igual que han atrasado e incendiado tiendas de campaña con periodistas que han salido ardiendo. Y oyes en los noticieros, tal cual, que Israel a atacado a hezbola. Dando por ciertas las mentiras de los genocidas asesinos. Mientras el mundo no acabe. Con estos asesinos, se van derrumbando todos los limites de lo que era humanidad
Los nazis alemanes se escondían. Estos criminales se creen con licencia para pasar las barreras que ni los nazis se atrevieron. Y nadie dice nada
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javibaz #2 javibaz
Que se preparen para esta noche, la previsión es de que lloverán misiles por Tel Aviv.
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security_incident #5 security_incident *
#2 Sería la situación perfecta. Alto el fuego con Estados Unidos pero no con Israel. Separar Estados Unidos de Israel y seguir martilleando ese pozo de mierda hasta que no quede nada
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menéame