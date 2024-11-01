Israel reivindica el mayor ataque en el Líbano (EN)

El portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, anunció en X lo que describió como el “mayor ataque en todo el Líbano desde el inicio de la Operación ‘Rugido del León’”, diciendo que en 10 minutos, se llevaron a cabo ataques simultáneos en múltiples áreas, dirigidos contra alrededor de 100 sitios e infraestructuras militares de Hezbolá