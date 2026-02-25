·
36
meneos
42
clics
Israel se queda de facto con la Cisjordania ocupada
Más de 80 países denuncian como "ilegal" la ofensiva israelí pero sin proponer sanciones contra Netanyahu
|
etiquetas:
:
israel
,
robo
,
tierras
,
cisjordania
214
7 comentarios
#1
Free_palestine
En Cisjordania no está Hamás, así que esa excusa no vale
5
K
79
#4
eipoc
#1
y aunque estuviera Hamás seguiría siendo una excusa sin validez.
2
K
27
#5
HeilHynkel
#1
Minucias, tecnicismos, ...
0
K
13
#6
makinavaja
#1
Pero su dios les dijo que esa tierra era suya, y punto.
0
K
12
#2
Javi_Pina
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de Eurovisión y las competiciones deportivas?
0
K
11
#7
omega7767
#2
vamos a esperar unos añitos más para estar totalmente seguros
0
K
10
#3
Sacapuntas
Es el nuevo orden mundial: la neocolonización. Tonto el último.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
Minucias, tecnicismos, ...