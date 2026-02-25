edición general
Israel se queda de facto con la Cisjordania ocupada

Israel se queda de facto con la Cisjordania ocupada

Más de 80 países denuncian como “ilegal” la ofensiva israelí pero sin proponer sanciones contra Netanyahu

Free_palestine #1 Free_palestine
En Cisjordania no está Hamás, así que esa excusa no vale :ffu:
#1 y aunque estuviera Hamás seguiría siendo una excusa sin validez.
#1

Minucias, tecnicismos, ... :roll:
#1 Pero su dios les dijo que esa tierra era suya, y punto. :troll:
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de Eurovisión y las competiciones deportivas?
#2 vamos a esperar unos añitos más para estar totalmente seguros
Es el nuevo orden mundial: la neocolonización. Tonto el último.
