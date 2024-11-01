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¿Por qué Israel prohíbe las pruebas de ADN?

¿Por qué Israel prohíbe las pruebas de ADN?  

La razón por la que Israel podría resistirse a las pruebas de ADN generalizadas es el temor de que estas pruebas desafíen la narrativa de que muchos sionistas en la Palestina histórica están directamente vinculados a los pueblos semitas de la región.

| etiquetas: israel , pruebas , adn , prohibe
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7 comentarios
5 1 0 K 72 actualidad
Guanarteme #2 Guanarteme
Para que no se vea que son más europeos que los cantos tiroleses.
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ombresaco #6 ombresaco
desde la ignorancia, están prohibidas? en la entradilla dice "resistirse". Quizás solamente no están reconocidas.

De todas formas, y por comparar, en América hay muchos indigenistas indignados por los abusos de los españoles de hace siglos, cuando son americanos de 3ª o 4ª generación, y no pasa nada.

#1 #2 ...por lo que si se viera que son más europeos que los cantos tiroleses, al final da igual, lo importante es que el discurso sea complaciente para su audiencia. La justificación sería "herederos culturales" o cualquier otra excusa.
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XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Como dice el artículo: porque desmontaría la mentira sobre la que se ha constituido la colonia sionista.
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Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Qué graciosos, como si hiciese falta el test de ADN. Tengo yo más de semita que la mayoría de los Mileikovskis, Straussmann, Steinberg y demás que pululan por allí. Eso sí, ahora todos se llaman Ben no sé qué...
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aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
Porque en llevan un ADN que no fue el que eligió su Dios.
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plutanasio #3 plutanasio
Una búsqueda rápida en Google dice que no está prohibido.
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aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#3 "Israelis are forbidden to buy ancestry DNA kits from the store without presenting a court order" (Jerusalem Post)
www.jpost.com/israel-news/want-to-fully-understand-your-family-genealo
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menéame