¿Por qué Israel prohíbe las pruebas de ADN?  

La razón por la que Israel podría resistirse a las pruebas de ADN generalizadas es el temor de que estas pruebas desafíen la narrativa de que muchos sionistas en la Palestina histórica están directamente vinculados a los pueblos semitas de la región.
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De todas formas, y por comparar, en América hay muchos indigenistas indignados por los abusos de los españoles de hace siglos, cuando son americanos de 3ª o 4ª generación, y no pasa nada.
#1 #2 ...por lo que si se viera que son más europeos que los cantos tiroleses, al final da igual, lo importante es que el discurso sea complaciente para su audiencia. La justificación sería "herederos culturales" o cualquier otra excusa.
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