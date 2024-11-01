edición general
22 meneos
25 clics
Israel pasa a la final de Eurovisión 2026 entre protestas censuradas y amenaza con ganar con su televoto bajo sospecha

Israel pasa a la final de Eurovisión 2026 entre protestas censuradas y amenaza con ganar con su televoto bajo sospecha

La primera semifinal de Eurovisión 2026, que no se ha emitido en RTVE, certifica el pase de Israel a la final entre protestas de “stop the genocide!” que han sido censuradas de su actuación. La KAN israelí volverá a luchar por ganar el festival bajo la sombra de su televoto adulterado. Israel certifica su pase a la final de Eurovisión 2026 y vuelve a poner en jaque al festival. El país hebreo, que se ha presentado en Viena saltándose de nuevo las normas con la permisividad de la Unión Europea de Radiodifusión, volverá a tener el próximo sábado

| etiquetas: eurovision , 2026 , israel , pasa , final
18 4 0 K 155 actualidad
10 comentarios
18 4 0 K 155 actualidad
Comentarios destacados:    
ronko #4 ronko
Lo que no se, es para que hacen el concurso, que les den el premio y ya.
6 K 103
Pertinax #6 Pertinax
#4 No lo hacen aún para no dar el cante.
1 K 27
josde #7 josde
#4 Hay que hacer el paripe y que paguen los que participan aunque no ganen.
1 K 27
Supercinexin #8 Supercinexin
#4 El concurso debería consistir en que el ganador elija un país para celebrar el evento al año que viene, y por supuesto que el ganador fueran siempre ellos, que lo han pasado muy mal toda la historia son los que más han sufrido de todos mucho más que nadie y todo eso.
0 K 20
josde #9 josde
Lo del televoto es una de las mayores cagadas de ese festival.
1 K 29
Pertinax #1 Pertinax
¿Por qué no nos sorprende?
0 K 20
#10 euacca
Pues verás que risa el año que viene haciendo en festival en un búnker. Tendrán que usar audio grabado.
0 K 11
neo1999 #2 neo1999
Israel: Todo lo que toca lo convierte en barro.
0 K 11
ipanies #3 ipanies
#2 Más bien en sangre.
2 K 26
josde #5 josde
#3 Mas bien en muerte como ese festival va a terminar.
0 K 20

menéame