Israel pasa a la final de Eurovisión 2026 entre protestas censuradas y amenaza con ganar con su televoto bajo sospecha

La primera semifinal de Eurovisión 2026, que no se ha emitido en RTVE, certifica el pase de Israel a la final entre protestas de “stop the genocide!” que han sido censuradas de su actuación. La KAN israelí volverá a luchar por ganar el festival bajo la sombra de su televoto adulterado. Israel certifica su pase a la final de Eurovisión 2026 y vuelve a poner en jaque al festival. El país hebreo, que se ha presentado en Viena saltándose de nuevo las normas con la permisividad de la Unión Europea de Radiodifusión, volverá a tener el próximo sábado