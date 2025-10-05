Israel mata a 6 palestinos más en Gaza pese a afirmar que ha reducido los ataques [ENG]

Israel mata a seis palestinos este domingo en nuevos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, a pesar de que Israel asegura estar reduciendo las operaciones militares. Fuentes médicas y testigos presenciales informaron a Anadolu de que el ejército israelí atacó edificios residenciales y tiendas que albergaban a familias desplazadas en distintas zonas del enclave, que lleva dos años sufriendo una campaña de exterminio.
Israel es un estado paria y unos salvajes. Pocos países logran sobrevivir tras cometer barbaries de este tipo.
Alguien tiene la actualización del campo kde concentración que había hecho al aire libre, custodiado con palestinos con chapetad o pantalones del ejército de Israel? Ese en el que todos salían con la cara tapada?