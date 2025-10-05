Israel mata a 6 palestinos más en Gaza pese a afirmar que ha reducido los ataques [ENG]

Israel mata a seis palestinos este domingo en nuevos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, a pesar de que Israel asegura estar reduciendo las operaciones militares. Fuentes médicas y testigos presenciales informaron a Anadolu de que el ejército israelí atacó edificios residenciales y tiendas que albergaban a familias desplazadas en distintas zonas del enclave, que lleva dos años sufriendo una campaña de exterminio.