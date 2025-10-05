edición general
Israel mata a 6 palestinos más en Gaza pese a afirmar que ha reducido los ataques [ENG]

Israel mata a seis palestinos este domingo en nuevos ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, a pesar de que Israel asegura estar reduciendo las operaciones militares. Fuentes médicas y testigos presenciales informaron a Anadolu de que el ejército israelí atacó edificios residenciales y tiendas que albergaban a familias desplazadas en distintas zonas del enclave, que lleva dos años sufriendo una campaña de exterminio.

pepel
Dice en petit comite: Ayer maté 100. he reducido, pero sigo siendo el mismo hidodeput*
0 K 20
#2 doppel *
el ejército israelí mata, por órdenes de su presidente. Dejemos los eufemismos porque luego la gente se confunde
Connect
Connect #4 Connect
Seis que se sepa... Además de la de palestinos que mueren cada día por consecuencias de días anteriores.

Israel es un estado paria y unos salvajes. Pocos países logran sobrevivir tras cometer barbaries de este tipo.
0 K 17
#3 Hollywoodlandia
Pero no eran miles?
Alguien tiene la actualización del campo kde concentración que había hecho al aire libre, custodiado con palestinos con chapetad o pantalones del ejército de Israel? Ese en el que todos salían con la cara tapada?
0 K 6

