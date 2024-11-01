Israel invertirá 730 millones de dólares en una campaña propagandistica en medio de una crisis de reputación [Eng]

Israel se está preparando para gastar casi tres cuartos de mil millones de dólares en una campaña propagandistica para contrarrestar el empeoramiento de la imagen global moldeada por el genocidio en Gaza y las guerras regionales, según su presupuesto nacional aprobado en marzo. Reportado por primera vez por The Jerusalem Post, se han asignado un total de 730 millones de dólares a la dirección nacional de diplomacia pública, conocida por su nombre hebreo Hasbara, que supervisa la propaganda israelí.