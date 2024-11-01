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Israel invertirá 730 millones de dólares en una campaña propagandistica en medio de una crisis de reputación [Eng]

Israel invertirá 730 millones de dólares en una campaña propagandistica en medio de una crisis de reputación [Eng]

Israel se está preparando para gastar casi tres cuartos de mil millones de dólares en una campaña propagandistica para contrarrestar el empeoramiento de la imagen global moldeada por el genocidio en Gaza y las guerras regionales, según su presupuesto nacional aprobado en marzo. Reportado por primera vez por The Jerusalem Post, se han asignado un total de 730 millones de dólares a la dirección nacional de diplomacia pública, conocida por su nombre hebreo Hasbara, que supervisa la propaganda israelí.

| etiquetas: israel , campaña , reputación , genocidio , opinión pública
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13 comentarios
10 2 0 K 131 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
730 millones más será xD
4 K 73
efectogamonal #1 efectogamonal *
La campaña va a consistir en huntar a Musk y META, entre otros, para que silencien y baneen a todo usuario, que se atreva a publicar en las rrss lo que realmente está sucediendo en Gaza y el Líbano.

Easy Peasy {0x1f525}
2 K 45
XtrMnIO #2 XtrMnIO
730 millones que serán de los que le regala EEUU y la UE.
2 K 33
#4 Eukherio
Van a necesitar ponerle un cero más a la campaña. Lo de la tarta de cumpleaños con una soga es de villano de James Bond.
2 K 26
Dene #6 Dene *
La mejor campaña que puedan hacer es abandonar su cruzada sionista de exterminio del resto de pueblos que han tenido la mala suerte de coincidir con ellos, entregar a sus dirigentes a la corte penal internacional, capturar y encarcelar a sus colonos asesinos, desmontar su armamento nuclear, abandonar los territorios robados fuera de las fronteras reconocidas por la ONU, pedir perdón a todas sus víctimas y compensar de algún modo a las víctimas de su exterminio
Así, a lo mejor el 30 o 40 años, el mundo les perdona.
2 K 22
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
Lo deberían invertir en un bonito mausoleo, que es para lo que van a quedar en unos pocos años.
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skaworld #7 skaworld
Acabo de comprobar que puedes adquirir unas rodilleras por aproximadamente 10 pavos lo cual da pa 73 millones de palmeros mamando polla genocida, que no esta nada mal
0 K 12
volandero #9 volandero *
¡Qué bien! Más dinerito para Abascal, Aznar, Pilar Rahola, Ayuso, Antonini de Jiménez, Ada Lluch, Joan Laporta, Sostres, Almeida, Marhuenda, Cayetana, César Vidal, Girauta, Hermann Tertsch, Inda, Alfonso Rojo, Jiménez Losantos, Alejo Vidal-Quadras...
0 K 10
#8 veratus_62d669b4227f8
Que hagan otra pelicula del holocausto.
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Bhuvaya #10 Bhuvaya *
Basura sionista, ni un trillón va a disolver la peste a muerte y putrefacción que exudais.
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Glidingdemon #11 Glidingdemon
Marluhenda debe de estar salivando, el que está a favor de empuñar un arma e ir a la guerra, o no sé si era que los pringaos facha pobres vayan a defender a Sion, ya no lo recuerdo bien, me falla la memoria con la edad. Estoy por votar al PP a ver si todos los subnormales de edad militar vayan a puto defender a Sion xD xD xD xD
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hakcer_dislexico #13 hakcer_dislexico
Joder con 730 millones te haces La Lista de Schindler II, El Pianista II, III y IV y te sobra para un par de documentales y un ataque de falsa bandera.

Van fuertes ...
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#12 Rbbc *
Esto demuestra que dejar de asistir a Eurovisión y aplicar sanciones en materia de comercio o la exclusión de competiciones deportivas sí que funciona (es evidente que no arregla la situación), y dentro de la sociedad de Israel puede contribuir a que se reduzca el apoyo a las políticas más agresivas con los países vecinos.
Lo triste es que en lugar de dejar de masacrar a la población y dejar de consentir los abusos de los colonos, optan por seguir matando y cometiendo los peores crímenes y luego se gastan millones en lavados de cara y lobbys haciendo presión para que no les excluyan de competiciones deportivas y otros eventos sociales a nivel internacional.
Por la vía de los hechos están demostrando el tipo de sociedad (de mierda) que son.
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menéame