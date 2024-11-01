·
Israel homenajeará al jefe de antisemitismo de Trump, Leo Terrell
Una gala en Jerusalén honrará también el legado del activista asesinado Charlie Kirk.
israel
,
jerusalén
,
trump
,
charlie kirk
,
antisemita
,
leo terrell
#2
fofito
Lo que demuestra que antisemitismo y antisionismo no son la misma cosa
0
K
10
#1
RecórtateTú
Antisemitismo está mal, asesinar musulmanes y cristianos que viven en Oriente Medio, no... Y luego hablamos del extremismo de los talibanes...
0
K
6
