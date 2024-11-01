edición general
Israel homenajeará al jefe de antisemitismo de Trump, Leo Terrell

Una gala en Jerusalén honrará también el legado del activista asesinado Charlie Kirk.

| etiquetas: israel , jerusalén , trump , charlie kirk , antisemita , leo terrell
fofito #2 fofito
Lo que demuestra que antisemitismo y antisionismo no son la misma cosa
#1 RecórtateTú
Antisemitismo está mal, asesinar musulmanes y cristianos que viven en Oriente Medio, no... Y luego hablamos del extremismo de los talibanes... :wall:
