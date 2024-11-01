edición general
Israel homenajeará a Charlie Kirk por combatir el antisemitismo (eng)

El gobierno de Israel anunció que rendirá un homenaje póstumo a Charlie Kirk en una conferencia internacional contra el antisemitismo a finales de enero, reconociendo su labor en ese ámbito.

mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Es buena jugada (estratégica).

Un tío que se había separado del movimiento MAGA por su excesiva devoción al sionismo y que incluso se ha dicho que le han matado por ello (no lo parece, pero El Mossad es capaz de eso y mucho más).
Como sí o sí se va a convertir en un martir de la ultraderecha y la gente tiene memoria pez, vender que era de su bando es una estrategia muy buena.

Estrategia completamente inhumana por otro lado, pero eso es lo normal en ese estado dirigido por fanáticos religiosos que consideran subhumanos a todos los que no son ellos.
Milmariposas #4 Milmariposas
Huy, pues por lo que he leído hoy, su churri-viuda ya tiene quien le cante a la oreja por las noches...
Romfitay #1 Romfitay
Por si los de fuera no conocimos al personaje, esto deja claro que estaba en el lado tenebroso.
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 Poco antes de su muerte renegaba de Israel.

Esto es para apropiarse "de un mártir" de ultraderecha y que la gente olvide lo que decía al final sobre ellos.
