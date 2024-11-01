·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10974
clics
¿Por qué... no nos estamos preparando?
4610
clics
Patrón de colapso de un imperio en 7 etapas: EE. UU. está en la etapa 5
4148
clics
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
4369
clics
Lo que no sale en televisión es lo importante
3788
clics
Un conductor se niega a pagar el peaje del Huerna porque le "obligaron" a desviarse: "¿Me puede abrir la barrera?"
más votadas
511
Donald Trump regala el Nobel de la Paz a Netanyahu
390
Indignación en Noruega por la decisión de María Corina Machado de entregar la medalla del Nobel a Trump
324
Foto oficial de la entrega del premio Nobel de Corina Machado a Trump
453
Montero sugiere que el PP tiene acceso a los sumarios secretos de la UCO: "¿De dónde ha sacado esa información?"
264
Canadá da impulso a sus relaciones con China para emanciparse de Estados Unidos
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
3
clics
Israel homenajeará a Charlie Kirk por combatir el antisemitismo (eng)
El gobierno de Israel anunció que rendirá un homenaje póstumo a Charlie Kirk en una conferencia internacional contra el antisemitismo a finales de enero, reconociendo su labor en ese ámbito.
|
etiquetas
:
charlie kirk
,
israel
,
homenaje
1
1
0
K
25
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
25
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
mente_en_desarrollo
Es buena jugada (estratégica).
Un tío que se había separado del movimiento MAGA por su excesiva devoción al sionismo y que incluso se ha dicho que le han matado por ello (no lo parece, pero El Mossad es capaz de eso y mucho más).
Como sí o sí se va a convertir en un martir de la ultraderecha y la gente tiene memoria pez, vender que era de su bando es una estrategia muy buena.
Estrategia completamente inhumana por otro lado, pero eso es lo normal en ese estado dirigido por fanáticos religiosos que consideran subhumanos a todos los que no son ellos.
3
K
41
#4
Milmariposas
Huy, pues por lo que he leído hoy, su churri-viuda ya tiene quien le cante a la oreja por las noches...
0
K
19
#1
Romfitay
Por si los de fuera no conocimos al personaje, esto deja claro que estaba en el lado tenebroso.
0
K
11
#3
mente_en_desarrollo
#1
Poco antes de su muerte renegaba de Israel.
Esto es para apropiarse "de un mártir" de ultraderecha y que la gente olvide lo que decía al final sobre ellos.
2
K
35
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Un tío que se había separado del movimiento MAGA por su excesiva devoción al sionismo y que incluso se ha dicho que le han matado por ello (no lo parece, pero El Mossad es capaz de eso y mucho más).
Como sí o sí se va a convertir en un martir de la ultraderecha y la gente tiene memoria pez, vender que era de su bando es una estrategia muy buena.
Estrategia completamente inhumana por otro lado, pero eso es lo normal en ese estado dirigido por fanáticos religiosos que consideran subhumanos a todos los que no son ellos.
Esto es para apropiarse "de un mártir" de ultraderecha y que la gente olvide lo que decía al final sobre ellos.