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Israel domina las compras de vivienda por parte de extranjeros en Grecia

Israel domina las compras de vivienda por parte de extranjeros en Grecia

Los compradores de Israel son ahora los que más destacan entre los compradores extranjeros de inmuebles en Ática y Tesalónica, y se perfilan como los inversores más dinámicos, según una encuesta realizada por la red de agencias inmobiliarias RE/MAX Hellas para 2025. Esto refleja claramente la tendencia observada desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023. [eng]

| etiquetas: grecia , israel , sionistas , invasion , especulacion
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3 comentarios
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NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
En España vienen los fondos de los pederastas como Cerberus que es el partido republicano y los principales partidos, el rey todos a favor de esta pederastia de los amigos de Epstein, canibalismo, especulacion, tirarnos del barrio, comerse niños y los cristianos que siempre estuvieron en contra de todo esto no dicen nada, los más traidores a jesucristo de la historia
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Entonces los israelíes suben los precios en Grecia (También en Portugal y los yankis en España) y ahora según dicen van contra Turquía, lo cual desplazará gente a su vecina Grecia.

Dónde como siempre tienen a la extrema derecha que te dirá que malos los musulmanes y refugiados mientras favorecen la especulación.

Así los pobres enfrentados porque en verdad a los israelíes les da miedo que musulmanes y cristianos se junten contra ellos.
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sotillo #3 sotillo
#1 Hombre pues tener por vecinos a carniceros enriquecidos por el saqueo en tus calles no da mucha seguridad, lo siento por los griegos
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menéame