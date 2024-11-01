Israel domina las compras de vivienda por parte de extranjeros en Grecia

Los compradores de Israel son ahora los que más destacan entre los compradores extranjeros de inmuebles en Ática y Tesalónica, y se perfilan como los inversores más dinámicos, según una encuesta realizada por la red de agencias inmobiliarias RE/MAX Hellas para 2025. Esto refleja claramente la tendencia observada desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023. [eng]