Israel: Cualquier nuevo líder iraní será "objetivo incondicional de eliminación"

Israel: Cualquier nuevo líder iraní será "objetivo incondicional de eliminación"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, asegura que Tel Aviv y Washington continuarán trabajando para que el pueblo de Irán "derroque" y "reemplace" al Gobierno iraní. "Cada líder nombrado por el régimen terrorista iraní para continuar y liderar el plan de destruir Israel, amenazar a EE.UU. y al mundo libre y los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación", escribió Katz este miércoles en X. "No importa cuál sea su nombre o el lugar donde se esconde", añadió.

#4 Dav3n
Para sorpresa de nadie...

Estos locos buscan el caos y una escalada, no cabe duda.

Es más, no me sorprendería ni si lanzan una nuke, como si no supiéramos de qué van estos psicópatas.
jonolulu #7 jonolulu
¿Y el objetivo cuál es entonces? ¿La anexión de Irán?

Qué peligro para la Humanidad es Israel...
nopolar #8 nopolar
#7 Pues yo creo que le irán dando bocados a todo lo que tienen alrededor e irán ampliando el círculo hasta que alguien les pare los pies.
#13 Dav3n
#7 El objetivo es el gran Israel y saben que el imperio está perdiendo su hegemonía, así que era ahora o nunca. Por eso mismo ya están acusando y señalando a Turquía, por ejemplo.

Lástima (ja) del pequeño error de cálculo respecto a las capacidades iranís...
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Seguro que esto se la pone dura a todos los OTANazis ... pero no deja de ser una violación de todas las reglas establecidas.
#5 grisgoblin
#1 ¿Quién necesita reglas cuando tiene misiles más grandes que los tuyos? :'(
#11 Dav3n
#5 De momento de poco les está sirviendo.

Todas las bases usanas en la región han sido reventadas, incluidos los astilleros, así que cuando Trump habla de desplegar tropas debería explicar cómo piensan llevar la monstruosa logística imperial desde la India xD
#9 Dav3n
#1 Pues mira, aquí tienes una muestra:

x.com/Alex_Oloyede2/status/2028955117479698649

Encantados de participar, igual que Merz y Von Der Liar.

Y no, no es un meme xD  media
tul #12 tul
#9 huy los balticos que entre todos no suman 4 gatos
#14 Dav3n *
#12 Pues ya ves, la última vez que miré los datos, Estonia tiene 6000 militares, la mitad de los cuales están ahí obligados por cargos penales. Letonia debe andar ahí ahí.

Es de risa. Y a la vez azuzando la guerra con Rusia.

Lo de Europa no tiene nombre, ya rebasa cualquier lógica.
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#9

El peluquero le odia.
#17 Dav3n
#15 Diría que se lo corta su madre de 85 años con cataratas terminales xD
HeilHynkel #18 HeilHynkel
#17

Y con las tijeras de podar. Joder, si van mejor peinadas las abextxales vascas.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Hasta que salga el que nosotros queramos. Le faltó añadir
#10 Kalandraka125
#2 No, no van por ahí los tiros. Israel no quiere a Irán con otro liderazgo, quiere la descomposición de Irán en varios países mas pequeños, mas pobres, y si se puede, en una guerra eterna entre ellos.
sleep_timer #6 sleep_timer
No se, pero me da a mi que la chulería del puto asesino este de mierda le va a costar cara.
Ah_no_nimo #16 Ah_no_nimo
¿Estan amenazando a Reza Pahlavi? :roll:
#3 angar300
Qué manía tienen algunos de seguir justificando el holocausto. Putos nazis.
