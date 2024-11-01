Israel: Cualquier nuevo líder iraní será "objetivo incondicional de eliminación"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, asegura que Tel Aviv y Washington continuarán trabajando para que el pueblo de Irán "derroque" y "reemplace" al Gobierno iraní. "Cada líder nombrado por el régimen terrorista iraní para continuar y liderar el plan de destruir Israel, amenazar a EE.UU. y al mundo libre y los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación", escribió Katz este miércoles en X. "No importa cuál sea su nombre o el lugar donde se esconde", añadió.
| etiquetas: israel , líder , irán , guerra , eeuu , asesinar
Estos locos buscan el caos y una escalada, no cabe duda.
Es más, no me sorprendería ni si lanzan una nuke, como si no supiéramos de qué van estos psicópatas.
Qué peligro para la Humanidad es Israel...
Lástima (ja) del pequeño error de cálculo respecto a las capacidades iranís...
Todas las bases usanas en la región han sido reventadas, incluidos los astilleros, así que cuando Trump habla de desplegar tropas debería explicar cómo piensan llevar la monstruosa logística imperial desde la India
x.com/Alex_Oloyede2/status/2028955117479698649
Encantados de participar, igual que Merz y Von Der Liar.
Y no, no es un meme
Es de risa. Y a la vez azuzando la guerra con Rusia.
Lo de Europa no tiene nombre, ya rebasa cualquier lógica.
El peluquero le odia.
Y con las tijeras de podar. Joder, si van mejor peinadas las abextxales vascas.