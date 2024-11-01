Israel: Cualquier nuevo líder iraní será "objetivo incondicional de eliminación"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, asegura que Tel Aviv y Washington continuarán trabajando para que el pueblo de Irán "derroque" y "reemplace" al Gobierno iraní. "Cada líder nombrado por el régimen terrorista iraní para continuar y liderar el plan de destruir Israel, amenazar a EE.UU. y al mundo libre y los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco de eliminación", escribió Katz este miércoles en X. "No importa cuál sea su nombre o el lugar donde se esconde", añadió.