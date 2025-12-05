·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7120
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
5696
clics
Menéame cumple 20 años
3226
clics
Agricultura señala que el brote de peste porcina salió del laboratorio de Bellaterra
3949
clics
"Cojonudo": la respuesta en WhatsApp de Mazón a la consellera Pradas en plena dana antes de irse a comer a El Ventorro
2430
clics
El primer TIRO EN LA NUCA no fue ETA, fueron los curas (Nieves Concostrina)
más votadas
369
Privatizar la sanidad mata. Lo dicen los datos
374
Reyerta en el clan Ribera
498
La dirección del hospital de Torrejón modificó el triaje en Urgencias para calificar como leves a pacientes graves
637
El presidente de RTVE acusa a Israel de 'maniobrar en la sombra durante meses' para seguir en Eurovisión y califica de 'farsa' la votación de la UER
339
Silencio de la UCO tras el crítico informe de la Fiscalía por su investigación en el 'caso Montoro'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
25
meneos
23
clics
Israel confisca decenas de piezas arqueológicas en Cisjordania y los traslada a un museo israelí
Las autoridades ocupantes aseguran que la operación es parte de un esfuerzo para proteger el patrimonio histórico de la región
|
etiquetas
:
cisjordania
,
palestina
,
israel
,
expolio
,
piezas arqueológicas
21
4
0
K
162
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
21
4
0
K
162
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
aPedirAlMetro
*
Confisca no,
roba
Como hacian los nazis en su momento
21
K
243
#2
Verdaderofalso
#1
los ingleses también expoliaron a base de bien
6
K
87
#3
tul
#2
que cosas tienes, esos preservaban para que no se comieran las cosas los morenos
0
K
17
#7
JuanCarVen
#2
#3
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&
1
K
32
#9
frg
*
#2
Y los Alemanes ...
0
K
11
#11
Nusku
#1
Para qu te vas tan lejos? Aquí hay muchos que han heredado del expolio de sus abuelos.
0
K
9
#12
pepel
#1
Además de genocida, chorizo.
0
K
20
#4
sotillo
Colonos israelíes, ya ni piratas ni saqueadores ni el hombre del saco, son lo peor de lo peor y que casi toda Europa quiera compartir espacio y cultura con esta chusma
4
K
48
#6
Dene
Expolio nazi
3
K
48
#5
JackNorte
Genocidas en su modo habitual , saquear y matar.
3
K
44
#8
angar300
Para que no les pase como en Gaza, que lo volaron por los aires todo...
0
K
7
#10
Aas59
Ya sabemos lo que es esto, ya....
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como hacian los nazis en su momento