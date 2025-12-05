edición general
Israel confisca decenas de piezas arqueológicas en Cisjordania y los traslada a un museo israelí

Israel confisca decenas de piezas arqueológicas en Cisjordania y los traslada a un museo israelí

Las autoridades ocupantes aseguran que la operación es parte de un esfuerzo para proteger el patrimonio histórico de la región

aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Confisca no, roba
Como hacian los nazis en su momento
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 los ingleses también expoliaron a base de bien xD
tul #3 tul
#2 que cosas tienes, esos preservaban para que no se comieran las cosas los morenos xD
frg #9 frg *
#2 Y los Alemanes ...  media
#11 Nusku
#1 Para qu te vas tan lejos? Aquí hay muchos que han heredado del expolio de sus abuelos.
pepel #12 pepel
#1 Además de genocida, chorizo.
sotillo #4 sotillo
Colonos israelíes, ya ni piratas ni saqueadores ni el hombre del saco, son lo peor de lo peor y que casi toda Europa quiera compartir espacio y cultura con esta chusma
Dene #6 Dene
Expolio nazi
JackNorte #5 JackNorte
Genocidas en su modo habitual , saquear y matar.
#8 angar300
Para que no les pase como en Gaza, que lo volaron por los aires todo...
#10 Aas59
Ya sabemos lo que es esto, ya....
