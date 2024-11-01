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Israel busca ampliar la detención sin cargos del pediatra palestino Hussam Abu Safiya mientras crece la alarma por torturas

Israel busca ampliar la detención sin cargos del pediatra palestino Hussam Abu Safiya mientras crece la alarma por torturas

Israel quiere prolongar otros seis meses el encarcelamiento del pediatra palestino Hussam Abu Safiya. No es un caso nuevo, pero sí cada vez más grave. El médico fue detenido por fuerzas israelíes en el hospital Kamal Adwan en diciembre de 2024 y desde entonces permanece bajo detención administrativa. Es decir, sin cargos. Sin juicio. Sin fecha clara de salida. La audiencia para decidir su futuro está fijada para el martes 28 de abril, mientras su situación genera preocupación internacional.

| etiquetas: israel , detencion , sin cargos , pediatra , hussam abu safiya , torturas
8 2 0 K 91 Palestina
3 comentarios
8 2 0 K 91 Palestina
yende #1 yende *
Son unos hijos de la grandísima puta los sucios genocidas sionistas!

Atacan a los sanitarios, para seguir su plan de exterminio.
2 K 36
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
No es detención, es secuestro, como terroristas sionistas que son.
1 K 22
yende #2 yende
"El caso de Abu Safiya no es aislado. Según datos publicados el 17 de abril por Healthcare Workers Watch, al menos 83 trabajadores sanitarios siguen detenidos por Israel. Desde el 7 de octubre de 2023, se han documentado cerca de 446 casos de médicos, enfermeras y personal sanitario arrestado. De ellos, 323 han sido liberados.

Las cifras son contundentes. De los profesionales aún encarcelados, 75 proceden de Gaza. Entre ellos hay 27 cargos senior, 41 de nivel medio y 7 perfiles junior. Y hay un dato especialmente inquietante: 60 fueron detenidos directamente dentro de centros de salud. Es decir, en su lugar de trabajo."
1 K 20

menéame