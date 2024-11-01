Israel busca ampliar la detención sin cargos del pediatra palestino Hussam Abu Safiya mientras crece la alarma por torturas

Israel quiere prolongar otros seis meses el encarcelamiento del pediatra palestino Hussam Abu Safiya. No es un caso nuevo, pero sí cada vez más grave. El médico fue detenido por fuerzas israelíes en el hospital Kamal Adwan en diciembre de 2024 y desde entonces permanece bajo detención administrativa. Es decir, sin cargos. Sin juicio. Sin fecha clara de salida. La audiencia para decidir su futuro está fijada para el martes 28 de abril, mientras su situación genera preocupación internacional.