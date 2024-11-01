edición general
Israel bombardea Beirut después de que Hezbolá lanzara un ataque con cohetes [ENG]

Aviones israelíes bombardearon la capital del Líbano, Beirut, después de que Hezbolá lanzara lo que dijo fue un ataque con cohetes y aviones no tripulados contra una base militar cerca de Haifa, en el norte de Israel. El grupo armado libanés aliado de Irán dijo el lunes temprano que su ataque fue en represalia por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei , “en defensa del Líbano y su pueblo” y en respuesta a las repetidas agresiones israelíes”.

