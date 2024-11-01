edición general
Israel ataca Teherán durante las manifestaciones anuales del Día de Jerusalén (EN)

Israel ataca Teherán durante las manifestaciones anuales del Día de Jerusalén (EN)

Las fuerzas israelíes lanzaron el viernes un ataque militar contra Teherán, dirigiéndose contra la capital iraní mientras los ciudadanos participaban en las manifestaciones anuales del Día de Jerusalén.

Tkachenko #1 Tkachenko
Un crimen de guerra más para añadir a la lista
Video:
x.com/SuppressedNws1/status/2032387470105383414?s=20
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Mientras tanto, ayer el Parlamento Europeo...

El Parlamento pide que se ponga fin a las violaciones de los derechos humanos en Rusia, Níger y Georgia.

x.com/Europarl_EN/status/2032082941296197981
cocolisto #3 cocolisto
Nazis bombardeando población civil.Hay que ser asesino y cruel.
#2 Nasser
GENOCIDIO SIONISTA de manual
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
EE.UU. e Isreel quieren un cambio de régimen de Irán, lo que hace falta y nadie dice que hace falta un cambio de régimen en Israel.
#9 concentrado
Mientras, el primer ministro israelí diciendo a los iraníes que salgan a las calles para que caiga el régimen. Parece que lo en realidad pedía es que salgan a las calles para que mueran en los bombardeos.
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Buscan matar al mayor número de civiles posible.
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
¿ El Dia de Jerusalén en Teherán?
Que es lo que celebran en ese día en Teherán?
Andreham #8 Andreham
#7 El Día de Al-Quds («día de Jerusalén», por el nombre árabe de la ciudad) o Día Mundial de Al-Quds en la literatura oficial (en persa, روز جهانی قدس, ruz-e yahaní-e qods) es un evento anual celebrado en Irán y otros países del mundo desde su institución por el ayatolá Jomeini en 1979, tras la revolución, para la expresión de solidaridad con el pueblo palestino y de oposición al sionismo y a un supuesto control israelí de Jerusalén, siendo este un acto de completo antisionismo. El día se celebra en el último viernes del mes de ramadán.

Primera vez que lo oigo la verdad. Tampoco encuentro por qué eligieron ese nombre para el día (hay otro día llamado así en Mayo por parte de los israelíes).
#10 amusgada
tiene más guasa que mientras tenían al Larjani y otros mandatarios de mani por Teherán sin marchar corriendo cuando llegaban los pepinazos, israelíes, a la par Hegseth en FoxNews contando que taban todos los jerifaltes "underground" xD
