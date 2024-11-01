edición general
Israel aplaude la decisión de la UE de declarar formalmente a la Guardia Revolucionaria iraní organización terrorista

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha aplaudido este jueves la decisión de la Unión Europea de designar formalmente a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista: "Aplaudo la decisión de la UE sobre la Guardia Revolucionaria de Irán. La Guardia Revolucionaria es una fuente fundamental de inestabilidad. Ha reprimido sin piedad a su propio pueblo, con miles de muertos durante las recientes protestas, y continúa propagando la violencia por todo Oriente Próximo", ha aseverado.

#1 Cuchifrito
Pero el ejército de Israel y su gobierno, no, esos no son terroristas ?verdad?
Me cago en vuestras putas caras.
JuanCarVen #2 JuanCarVen
Y luego hacemos gracietas de Pablo Iglesias cabalgando contradicciones. Somos un puñetero meme.
