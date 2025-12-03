edición general
Israel anuncia que reabrirá el cruce de Rafah para la salida de gazatíes pero Egipto niega acuerdo

«De llegarse a un acuerdo para abrir el cruce, el tránsito será en ambas direcciones, para entrar y salir de la Franja, de acuerdo con lo estipulado en el plan del presidente estadounidense, Donald Trump», dijo una fuente oficial egipcia citada por el Servicio de Información Estatal, el máximo organismo de medios del Gobierno de Egipto.

Atusateelpelo
Pero que no lo llamen limpieza etnica...
soberao
Hay rehenes palestinos que el estado terrorista de Israel ha soltado en Egipto y les impiden la entrada en su casa.
Quieren abrir la frontera para que salgan y no vuelvan.
Mientras el estado terrorista de Israel acoge a pederastas y demás criminales del mundo para ponerlos a vivir al lado de los palestinos, para así asegurarse que no haya paz donde se asiente esos despojos humanos sionistas.
jonolulu
Por algún lado tienen que expulsar de su tierra a los que no han asesinado estos hijos de puta, que hay que ir vendiendo promociones de resorts
