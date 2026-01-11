edición general
Israel en alerta máxima ante posible intervención estadounidense en Irán [ENG]

Las fuentes, que estuvieron presentes en las consultas de seguridad israelíes durante el fin de semana, no dieron más detalles sobre el significado práctico del estado de alerta máxima de Israel. Israel e Irán libraron una guerra de 12 días en junio, en la que Estados Unidos se unió a Israel en el lanzamiento de ataques aéreos. En una llamada telefónica el sábado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abordaron la posibilidad de una intervención estadounidense en Irán.

Y todo para llevar la democracia a la zona, como ha hecho Israel en Gaza donde viven sitiados en tiendas de campaña y sin acceso a ayuda humanitaria porque esa es la democracia que el sionismo quiere para sus vecinos: el exterminio genocida a cámara lenta a la vista de todo el mundo.
#1 pues la única democracia de la zona no es precisamente un ejemplo a seguir
