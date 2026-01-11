Israel en alerta máxima ante posible intervención estadounidense en Irán [ENG]

Las fuentes, que estuvieron presentes en las consultas de seguridad israelíes durante el fin de semana, no dieron más detalles sobre el significado práctico del estado de alerta máxima de Israel. Israel e Irán libraron una guerra de 12 días en junio, en la que Estados Unidos se unió a Israel en el lanzamiento de ataques aéreos. En una llamada telefónica el sábado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abordaron la posibilidad de una intervención estadounidense en Irán.