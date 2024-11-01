Isabel Rodríguez, ministra de vivienda, asegura que no va a "alimentar la polémica": "Dramatizamos demasiado en este país"  

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha rechazado "alimentar polémicas" después de que sus socios de gobierno pidieran su dimisión tras las críticas por la campaña de publicidad de su ministerio que mostraba a unos mayores en 2055 tras compartir piso durante 30 años. La responsable de Vivienda ha rechazado "alimentar algún tipo de polémica" "Dramatizamos demasiado en este país", ha señalado Rodríguez
Debería dimitir por su cochambrosa gestión de un problema nacional.
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-6317
Artículo 26.
1. La Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en el presente Estatuto, tiene competencia exclusiva en las siguientes:
materias:
.....
1.4 Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
.....
Resumen: El estado provee el money a las Comunidades y estas ejecutan según su programa, si tienen como prioridad a los ciudadanos, estos se verán beneficiados. Si tienen como prioridad a los Fondos, estos se verán beneficiados, y así hasta un largo etcétera.
Entonces podría la PSOE explicar porque Cataluña donde gobiernan es un infierno en materia de vivienda y CyL donde gobierna en PP no?
Y por qué coño en las comunidades donde no gobierna el PP y NUNCA ha gobernado todo está igual o peor?
Y c8nste que igual acabo votando a estos tipos, bien provisto de pinzas en la nariz y un pañuelo perfumado.
Por otro lado, la cosa es que teniendo un problema de vivienda como el que tiene, hacer un anuncio de este tipo cuanto menos parece que se esté mofando del problema. Más trabajar para solucionar el problema y anuncios los justos para explicar las políticas que se están llevando a cabo.
Con ese casco me recordó incluso a las payasadas de Esperanza Aguirre.
¿Hasta cuando nos van a seguir tomando el pelo?