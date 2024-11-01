Isabel Rodríguez, ministra de vivienda, asegura que no va a "alimentar la polémica": "Dramatizamos demasiado en este país"  

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha rechazado "alimentar polémicas" después de que sus socios de gobierno pidieran su dimisión tras las críticas por la campaña de publicidad de su ministerio que mostraba a unos mayores en 2055 tras compartir piso durante 30 años. La responsable de Vivienda ha rechazado "alimentar algún tipo de polémica" "Dramatizamos demasiado en este país", ha señalado Rodríguez