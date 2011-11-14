Isabel Grameson: la última mujer que recorrió el Amazonas

Traemos aquí el relato de las aventuras, basado en sus anotaciones biográficas, de una mujer que en el siglo XVIII cruzó el río Amazonas buscando a su marido, el cartógrafo Louis Godin. Esta historia real ha dado paso a diversas versiones noveladas que han sido ya traducidas a varios idiomas. Isabel Grameson Pardo había nacido en Riobamba (Ecuador), durante el siglo XVIII, cuando todavía las tierras americanas formaban parte de la corona española. Era hija de un alto funcionario de la Administración criolla, Pedro Manuel Grameson, y de Josefa