Isabel Díaz Ayuso ataca a Pedro Sánchez, tras la victoria del PP en Extremadura: es "un loser", un "perdedor de elecciones profesional"

"El Partido Popular ha arrasado a la izquierda en las elecciones en Extremadura. Es un gran éxito", ha expresado Díaz Ayuso, quien ha criticado a Sánchez porque "pierde todas" las elecciones, algo que considera que es "una rémora para España y para su partido". Y ha garantizado que el PP es el partido "capaz de ofrecer prosperidad, libertad y unir a todos los extremeños y el resto de los españoles"; de ahí que que es la alternativa al "peor momento institucional y político en esta democracia desde el 78".