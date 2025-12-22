edición general
Isabel Díaz Ayuso ataca a Pedro Sánchez, tras la victoria del PP en Extremadura: es "un loser", un "perdedor de elecciones profesional"

"El Partido Popular ha arrasado a la izquierda en las elecciones en Extremadura. Es un gran éxito", ha expresado Díaz Ayuso, quien ha criticado a Sánchez porque "pierde todas" las elecciones, algo que considera que es "una rémora para España y para su partido". Y ha garantizado que el PP es el partido "capaz de ofrecer prosperidad, libertad y unir a todos los extremeños y el resto de los españoles"; de ahí que que es la alternativa al "peor momento institucional y político en esta democracia desde el 78".

#21 Daniel2000
#12 ¿ Las ganó el PSOE ?
1 K 22
#2 Daniel2000
¿ Cuales fueron las ultimas elecciones ganadas por el psoe?
1 K 22
Uge1966 #12 Uge1966
#2 ¿Cuáles fueron las últimas elecciones?
0 K 10
Estronciobarioyradio #25 Estronciobarioyradio
La hija de puta hablando como una adolescente enfadada. Ella es más de muerte, corrupción y ser una marioneta.
1 K 17
Estronciobarioyradio #27 Estronciobarioyradio
#20 está preocupadísimo de que alguien como tú le ponga en ignore. Con todas tus chorradas antológicas, pero sigue la linde que vas bien.
1 K 17
Macnulti_reencarnado #28 Macnulti_reencarnado
#27 lo estáis haciendo muy bien. Seguid así, rojelios.
2 K 3
Kantinero #22 Kantinero
Yo a esta tía todavía no le he escuchado ningún argumentario político excepto Sanchez malo, eso lo dice quién se cargo a más de 7000 ancianos.

No se dice bastante PP = MUERTE
0 K 14
Kantinero #19 Kantinero
Si te quitan el pinganillo te quedas en una mera choni poligonera
0 K 14
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Y razón no le falta.
1 K 14
#15 dclunedo
#1 Pues no. xD
1 K 14
#13 Suleiman
Pásame el número de tu camello y vuelve a proyecto hombre.
0 K 13
#6 Suleiman
Un ser hablando como una poligonera es la futura presidenta de España? Menudo país de pandereta.....
0 K 13
#11 electroman
#6 Pues cuando veas el lenguaje que utiliza el presidente de Estados Unidos lo vas a flipar.
0 K 6
Macnulti_reencarnado #30 Macnulti_reencarnado
#6 imaginate como está la competencia.
0 K 7
#4 pcmaster
Mejor ser perdedor que asesina de yayos.
0 K 12
dunachio #24 dunachio
#20 xD xD xD xD xD xD {0x1f618} {0x1f618} {0x1f618} {0x1f618} {0x1f618} {0x1f618} ¡Guapo! ¡Cosa bonita!
0 K 11
#3 kaos_subversivo
Le ha faltado añadir que no es popular en el instituto xD
0 K 11
#9 poxemita
#3 no creo, es un chico con buen porte, un poco rarillo porque escucha radio 3 pero también le gusta la música de los 40.
0 K 12
dunachio #16 dunachio
#8 A ti se te olvida otra cosa, el ático donde vive la Presi, comprado con dinero sucio, de su pareja, delincuente confeso. Y también se te olvidan los 7.291 abueletes que la hdlgp dejó morir durante el COVID. Eso te da igual, a ti lo que te importa es lo que dice El Condenas y el de Desokupa, que el Perro es muy malo.
#14 Yo no doy palmas con las orejas por nada ni nadie, pero tú seguro que las das cuando FachasCal te dice que los inmigrantes son muy malos y que nos roban.
Bloqueado, que no quiero leer tonterías.
Venga, un abrazo, hombre.
Pd.: Seguro que eres español y muy español, pero lo de escribir bien en nuestro idioma ya lo dejas para otro día.
0 K 11
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#16 te mando a ti también a la letrina de los fascistas de extrema izquierda, que no quiero leer más tonterías tuyas.
3 K -3
io1976 #17 io1976
Ella es un win win para las funerarias y los Quirón.
0 K 10
#23 DonaldBlake
#8 Los que defendéis a Ayuso y los que defendéis al Perro me parecéis dos caras de la misma moneda. Os gusta que os gobiernen corruptos, con tal de que sean de vuestra cuerda. Joder, así nos va.
0 K 8
#26 pozz *
#23 Ayuso gano unas elecciones limpiamente, y pese al acoso de la izquierda fanatica, las sigue ganando.. el Perro es un corrupto que no gano las elecciones, y es presidence por ser un embustero compulsivo que hizo todo lo contrario de lo que prometio, que encima resulta ser un mafioso corrupto que tiene a su mujer y a su hermano en procesos judiciales por corrupcion, sin olvidar la cupula de su partido, algunos en prision provisional, y el reciente caso de Plus Ultra que señala directamente a…   » ver todo el comentario
0 K 7
#18 pozz *
16 Lo dicho, vivis por y para la propaganda que os cuelan... Y como estais cegados de odio, os la tragais todita, sin vaselina. Lo mas gracioso de todo, es que los madrileños ya no os hacen ni puto caso.

Me descojono con estos propagandistas fachas como , me autocuelgo en #8
1 K -4
#5 pozz *
Si el Perro es presidente, es por ser un embustero compulsivo, por hacer todo lo que decia que no iba a hacer... y por las ultimas noticias que van saliendo, por ser un miserable corrupto.
7 K -6
#7 Suleiman
#5 Si el Ayuso es presidenta, es por ser una embustera compulsiva, por hacer todo lo que decia que no iba a hacer... y por las ultimas noticias que van saliendo, por ser una miserable corrupta.
3 K 49
#8 pozz *
#7 Ya os gustaria.. llevais años con la propaganda de mierda contra Ayuso, y no convenceis a nadie en Madrid... y lo mas gracioso de todo, es que no os cansais de hacer el descomunal ridiculo. xD

Ayuso gobierna con mayoria ABSOLUTA, no tiene que pactar ni con terroristas ni con golpistas.
es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_a_la_Asamblea_de_Madrid_de_2023
:roll: :roll: :roll:

Que parece que olvidas que el hermano del presidente, la mujer del presidente, y la cupula del presidente, sin contar el fiscal del presidente que ya fue condenado, tienen los juicios a la vuelta de la esquina, y pinta muy mal para el hermanisimo y la mujerisima xD
5 K -13
dunachio #10 dunachio
#5 no hombre no, el Perro es presidente del Gobierno porque consiguió los apoyos necesarios para ello. No sé si sabes cómo funciona el tema, pero es así. Luego podremos discutir sobre si lo está haciendo bien, o mal, pero es Presidente porque consiguió los votos necesarios en en Congreso.
Lo de que Feijóo no es presidente porque él no quiere, es coña eh, no es presidente porque no puede, que luego los fachas se lo creen.
0 K 11
#14 pozz
#10 Si, pero prometio que no pactaria con terroristas, y que no indultaria a delincuentes corruptos, e hizo l ocontrario de lo que prometio, todo para trincar poder al precio que haga falta... ahora esta rodeado de corrupcion, y tipos como tu dando palmas con las orejas, blanqueando a esos delincuentes.
Que Feijo sea un payaso y un subnormal, no quita que el Perro sea un mafioso e hijo puta sin escrupulos que se ha dedicado de forma sistematica a robar todo lo que ha podido y mas.
3 K 10

