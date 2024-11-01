edición general
El IRGC de Irán dijo el martes que serían ellos los que “determinarían el fin de la guerra" [ENG]

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo el martes que “determinará el fin de la guerra". El acontecimiento se produjo en respuesta a la declaración del presidente estadounidense Donald Trump en la que dijo que el conflicto en Irán terminaría “pronto". Trump había dicho que la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán estaba “muy completa" y “prácticamente "terminada", y agregó que el ejército estadounidense estaba “muy" por delante de su período inicial estimado de 4 a 5 semanas.

pitercio #2 pitercio
Le van a apretar a Trump la retirada.
Dene #1 Dene
From the lost to the river .....
