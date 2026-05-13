Irene Montero califica de "machirulada épica" los comentarios de Florentino Pérez

La número dos de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, calificó este miércoles de "machirulada épica" los comentarios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la comparecencia para convocar elecciones en el club, por la "falta de respeto" hacia las mujeres periodistas. "Machirulada épica. Si es capaz de tratar a una mujer así delante de las cámaras, ¿cómo no las tratará cuando no haya nadie delante?" se preguntó Montero en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X, donde comenta la rueda de prensa de este...