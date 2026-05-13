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Irene Montero califica de "machirulada épica" los comentarios de Florentino Pérez

La número dos de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, calificó este miércoles de "machirulada épica" los comentarios del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la comparecencia para convocar elecciones en el club, por la "falta de respeto" hacia las mujeres periodistas. "Machirulada épica. Si es capaz de tratar a una mujer así delante de las cámaras, ¿cómo no las tratará cuando no haya nadie delante?" se preguntó Montero en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X, donde comenta la rueda de prensa de este...

| etiquetas: podemos , irene montero , florentino pérez , machirulos
6 2 1 K 68 politica
11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Harkon #1 Harkon
Hombre el puto mafioso este esdtaba hablando de "acabar con periodistas" también, no solo es un machista de mierda, es una escoria mafiosa de mierda.
4 K 39
Malinke #9 Malinke
#3 vamos, que ya no te mueves por avaricia. :-D
1 K 31
Malinke #6 Malinke
Supongo que a todo el mundo, con un poco de sentido común, le pareció eso una meada fuera del tiesto; para donde soy yo: una patada a la canada.
1 K 25
gale #7 gale
Hay gente que con la edad pierde filtro.
1 K 24
Mangione #2 Mangione
Montero tiene razón, y este envío es karmawhoring. La dos cosas son posibles.
1 K 23
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Pero si no puedo subir más mi karma, soul of cántarous. :troll:
1 K 23
Mangione #4 Mangione
#3 ¿Que el karmawhoring funciona en el actual Menéame? Me pinchas y no sango. Me quedo to' crazy.
1 K 23
Pertinax #5 Pertinax
#4 Ya te veo bro.
0 K 20
Kantinero #11 Kantinero
Esta tía tiene un toc con lo de machismo /feminismo, monotema
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Vermel #10 Vermel
La tonta que se queda mirando el dedo que apunta a la luna... :palm:
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#8 Aas59
En Madrid han perdido el norte, después de la Ayuso esa solo les faltaba el otro.
La cuestión es salir en todos los telediarios.
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menéame