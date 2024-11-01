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Irán permite a buques cisternas de India atravesar el estrecho de Ormuz

Irán permite a buques cisternas de India atravesar el estrecho de Ormuz

Este sábado el gobierno de Irán ha permitido el paso de dos buques cisternas de gas licuado de petróleo (GLP) con bandera de India a través del estratégico Estrecho de Ormuz. Esta es una excepción al bloqueo impuesto por Irán en la zona, que ha afectado el suministro energético mundial. La India depende en gran medida de las importaciones de gas, y este paso es crucial para su suministro. Por otro lado, tras su paso, la India solicitó un paso seguro para 22 de sus buques varados al oeste del estrecho de Ormuz, según declaró el portavoz...

| etiquetas: geopolítica , guerra , economía , petróleo , transporte
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre
A cambio de que la India libere 3 petroleros iraníes que tenían retenido desde hace un mes aproximadamente por orden de EEUU por las sanciones a Irán

Aquí la incautación:
frontline.thehindu.com/world-affairs/india-iran-tanker-seizure-2026/ar
13 K 175
#2 Mandri20
Barcos para India y China no tienen restricciones.

Y Trump con sarpullidos en la boca. A mamarla campeón.
2 K 41
estemenda #8 estemenda *
#1 #2 Todo lo que se pague en yuanes tiene paso franco, ha dicho Irán.
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azathothruna #10 azathothruna
#9 Una ganga
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azathothruna #1 azathothruna
Y asi, se muere el petrodolar.
Dudo que recuperen ormuz
Y por que no usan camiones cisterna, si no hay oleoductos/gaseoductos, hacia el mar rojo?
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Qoshqarbaev #5 Qoshqarbaev
Cualquiera diría que es Irán quien controla el estrecho.
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#6 yukatan
#5 y el avance de la guerra...... el ridiculo usano esta siendo nivel esperpento.
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Priorat #4 Priorat
Igual podríamos hacer que saliesen algunos para España.
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azathothruna #7 azathothruna
#4 Sacar embajada zionista se requiere.
Casi que suena gratis
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alpoza #9 alpoza
#4 Facil: Quitar las bases americanas y pagar en Yuanes, parece un trato justo visto lo visto.
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menéame