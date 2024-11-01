Irán permite a buques cisternas de India atravesar el estrecho de Ormuz

Este sábado el gobierno de Irán ha permitido el paso de dos buques cisternas de gas licuado de petróleo (GLP) con bandera de India a través del estratégico Estrecho de Ormuz. Esta es una excepción al bloqueo impuesto por Irán en la zona, que ha afectado el suministro energético mundial. La India depende en gran medida de las importaciones de gas, y este paso es crucial para su suministro. Por otro lado, tras su paso, la India solicitó un paso seguro para 22 de sus buques varados al oeste del estrecho de Ormuz, según declaró el portavoz...