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Irán llama a la población a formar cadenas humanas en plantas energéticas y puentes ante las amenazas de Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha acrecentado recientemente sus amenazas contra Irán si no acepta sus exigencias.
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trump
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Gry
Como si a los EEUU o Israel les importaran un carajo las bajas civiles cuando atacan objetivos civiles.
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tricionide
no parece buena iidea
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#1
agorostidi
En USA se estan riando a carcajadas (y mas en Israel) de esta propuesta, van a bombarderar igual, esten o no formando una cadena. De todas formas, es que tampoco van a estar hay dia y noche durante semanas, asi que solo tienen que esperar el momento apropiado (en que solo haya unas "pocas" de decenas) para hacerlo. Lo que si, lo que Iran si esta consiguiendo es retratar a USA, al paranoico y loco demente de Trump, y a sus generales y militares, que aun sabiendo que sus actos son crimines de guerra, seguiran adelante. Esto quedara en los libros de historia, casi al nivel de los nazis....
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