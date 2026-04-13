Irán ejecutó al menos a 1.639 personas en 2025, un 68% más que el año anterior

Las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 1.639 personas en 2025 y ahora corren el riesgo de ahorcar a más tras la guerra contra Estados Unidos e Israel. El número de ejecuciones representó un aumento del 68% respecto a las 975 personas que Irán condenó a muerte en 2024. Grupos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, afirman que Irán es el país del mundo con más ejecuciones per cápita, y el que más, aparte de China, de la que no se dispone de datos fiables.
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www.meneame.net/story/arabia-saudi-bate-records-ejecuciones-mas-1-130-
Y les vamos a dar un Mundial
www.meneame.net/story/fifa-elige-arabia-saudi-como-sede-mundial-2034-m
La verdad, un "y tú más" que depende de una de las organizaciones más corruptas de la historia de la humanidad es incluso más cutre de lo habitual.
Nada más que añadir.
Saludos.
Por no mencionar que, para ti, el problema no parece ser que se ponga la alfombra roja a los saudías, sino que no se ponga a los iraníes.
Y no me cansaré de decirlo, esa "preocupación" no implica que se posicionen a favor de los DDHH, tan sólo los utilizan para justificar ataques a otros países mientras tapan lo que sucede en su "mundo libre".
Cuando comenzó la guerra en Ucrania eran muy aplaudidos los… » ver todo el comentario
Si es que hay que reírse
www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/china-y-la-pe
No porque no los vea capaces, si no porque era la preparación a la guerra, y como tal, la propaganda actuaba a alto nivel para "enseñarnos" lo malos que son los ayatolás y convencernos de que atacarles es algo "humanitario".
Además de las cifras, tampoco tengo dudas, de que El Mossad (que a fin de cuentas, es posiblemente el mejor servicio de inteligencia del mundo en cuanto a resultados) alentó a… » ver todo el comentario
El 13 de enero, Iran International calculó que alrededor de 12.000 manifestantes fueron asesinados los días 8 y 9 de enero
Según la Organización Internacional de Derechos Humanos (ICHR), hasta el 25 de enero al menos 43.000 manifestantes murieron
El 25 de enero, Time afirmó que una lista específica incluía 30,304 muertes relacionadas con las protestas registradas en hospitales civiles solo durante el 8 y 9 de enero
Te puedes creer la que quieras
es.wikipedia.org/wiki/Muertes_durante_las_protestas_iraníes_de_2025-2
Pues efectivamente, mientras se esté en estado de guerra, la propaganda occidental va a intentar atacar de cualquier forma a su enemigo. Así que, aún sabiendo que es una dictadura teocrática opresiva, tres aspectos en los que estoy radicalmente en contra, no me voy a creer nada de lo que digan los organismos occidentales.
Tampoco estoy a favor de la corriente de pensamiento que afirma que el imperio puede atacar a cualquier país que tenga una dictadura para "llevar la democracia", porque siempre ha fallado miserablemente, destruyendo el país en el "intento".
Y bueno, contando lo que está pasando y que EEUU e Israel, han reconocido enviar armas a la insurgencia, lo que veo es que ha sido un conato de guerra civil, apagado de la única manera que se puede.
Y ten clara una cosa. Si Paco te da un fusil y te… » ver todo el comentario
y las únicas alternativas posibles parece ser reforzar a los ayatolas, o convertirse en un títere de alguien que tampoco parece ser muy respetuoso.
No envidio a los iraníes
No hace menos malas las ejecuciones en Irán PERO.
Los espías, agentes extranjeros y subversivos, hoy son enemigos.
Arabia Saudí sigue siendo uno de los ejecutores más prolíficos del mundo.
Figura entre los tres mayores ejecutores del mundo, superado sólo por China e Irán, en el último informe sobre la pena de muerte en el mundo de Amnistía Internacional.
Al menos 2.208 personas ejecutadas entre enero de 1985 y junio de 2015
102 personas ejecutadas entre enero y junio de 2015
90 personas ejecutadas en todo 2014.
El 48.5 por ciento de las personas… » ver todo el comentario