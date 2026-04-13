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Irán ejecutó al menos a 1.639 personas en 2025, un 68% más que el año anterior

Las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 1.639 personas en 2025 y ahora corren el riesgo de ahorcar a más tras la guerra contra Estados Unidos e Israel. El número de ejecuciones representó un aumento del 68% respecto a las 975 personas que Irán condenó a muerte en 2024. Grupos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, afirman que Irán es el país del mundo con más ejecuciones per cápita, y el que más, aparte de China, de la que no se dispone de datos fiables.

| etiquetas: irán , ejecuciones , pena de muerte
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31 comentarios
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Comentarios destacados:        
suppiluliuma #11 suppiluliuma
#1 ¡Vaya! ¡Eres directivo de la FIFA! Eso explica muchas cosas. :troll:

La verdad, un "y tú más" que depende de una de las organizaciones más corruptas de la historia de la humanidad es incluso más cutre de lo habitual.
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Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#11 FIFA, fórmula 1, Moto GP, tenis, escuelas de tenis, Dakar, Supercopa de España… muchos negocios
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Huginn #23 Huginn
#11 www.arabnews.com/node/2575475/world

Nada más que añadir.
Saludos.
1 K 27
suppiluliuma #25 suppiluliuma *
#23 ¡Sigue siendo un "y tú más"! xD

Por no mencionar que, para ti, el problema no parece ser que se ponga la alfombra roja a los saudías, sino que no se ponga a los iraníes. :shit:
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MiguelDeUnamano #14 MiguelDeUnamano
#1 Es que a esos no se les puede señalar, que los incondicionales de "el mundo libre" no aceptan las críticas a sus "faros".
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Enésimo_strike #18 Enésimo_strike
#14 es curioso que hables de que se puede señalar mientras pones un negativo a un dato objetivo. Lo peor de todo es que estoy seguro de que te parece una salvajada como aplican la pena de muerte ciertos países, pero como están en guerra con USRAEL hay que taparlo.
1 K 22
MiguelDeUnamano #26 MiguelDeUnamano
#18 No hay que tapar nada, lo que no me trago es la preocupación de tanto imbécil por los DDHH cuando se trata de "enemigos" y cómo se ponen de perfil cuando se trata de "alidados".

Y no me cansaré de decirlo, esa "preocupación" no implica que se posicionen a favor de los DDHH, tan sólo los utilizan para justificar ataques a otros países mientras tapan lo que sucede en su "mundo libre".

Cuando comenzó la guerra en Ucrania eran muy aplaudidos los…   » ver todo el comentario
1 K 23
Enésimo_strike #30 Enésimo_strike
#26 veo que no captas la ironía de lo que dices, dale una vuelta.
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MiguelDeUnamano #31 MiguelDeUnamano
#30 Explica por qué, o tendré que pensar que no lo has entendido y has buscado una frase que aparente ser una salida digna.
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#19 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Irán ejecuta a 6 veces más personas en un año que Arabia Saudí en cinco años y tú buscas un y tú más con esos datos.

Si es que hay que reírse
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#22 Onaj
#1 China es el país que más personas ejecuta y estamos todos de acuerdo con la importancia de mejorar las relaciones comerciales y políticas con ellos.

www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/china-y-la-pe
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rojo_separatista #3 rojo_separatista
Recordemos que EEUU y el Mossad han reconocido durante esta campaña militar que han enviado armas a Irán y tienen cientos de agentes sobre el terreno para desestabilizar la región. Estoy toralmente en contra de la pena de muerte, pero hay que poner las cosas en contexto para entender la situación. Puede que Irán ejecutase cientos de personas el año pasado, pero Israel asesinó sin juicio a decenas de miles, muchos de ellos mujeres y niños.
6 K 83
suppiluliuma #17 suppiluliuma
#3 Exacto. Yo también estoy en contra de las torturas de Abu Ghraib, pero Al Qaeda tiene cientos de terroristas en Irak. ¿Y acaso Irán no tortura a detenidos?. Hay que poner las cosas en contexto para entender la situación. :troll:
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rojo_separatista #29 rojo_separatista
#17, la diferencia es que EEUU no estaba bajo amenaza por las torturas en Abu Ghraib, Irán sí, por eso hay que defenderlo, más cuando esto es solo un pretexto que amaga otros intereses que nada tienen que ver con los derechos humanos.
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Si siguen así, en 2026 será el 3er país que más iranís ha ejecutado.
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ombresaco #9 ombresaco
#5 entre 4000 y 40000 solo en las protestas de enero, según la fuente
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mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
#9 Sin querer blanquear una teocracia, no me puedo creer esos datos.

No porque no los vea capaces, si no porque era la preparación a la guerra, y como tal, la propaganda actuaba a alto nivel para "enseñarnos" lo malos que son los ayatolás y convencernos de que atacarles es algo "humanitario".

Además de las cifras, tampoco tengo dudas, de que El Mossad (que a fin de cuentas, es posiblemente el mejor servicio de inteligencia del mundo en cuanto a resultados) alentó a…   » ver todo el comentario
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ombresaco #20 ombresaco
#13 #15 Según el Relator Especial sobre la República Islámica de Irán de las Naciones Unidas, el 20 de enero se estimaba que la cifra de fallecidos civiles podría superar los 5.000
El 13 de enero, Iran International calculó que alrededor de 12.000 manifestantes fueron asesinados los días 8 y 9 de enero
Según la Organización Internacional de Derechos Humanos (ICHR), hasta el 25 de enero al menos 43.000 manifestantes murieron
El 25 de enero, Time afirmó que una lista específica incluía 30,304 muertes relacionadas con las protestas registradas en hospitales civiles solo durante el 8 y 9 de enero

Te puedes creer la que quieras
es.wikipedia.org/wiki/Muertes_durante_las_protestas_iraníes_de_2025-2
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Mikhail #24 Mikhail
#20 "Te puedes creer la que quieras"
Pues efectivamente, mientras se esté en estado de guerra, la propaganda occidental va a intentar atacar de cualquier forma a su enemigo. Así que, aún sabiendo que es una dictadura teocrática opresiva, tres aspectos en los que estoy radicalmente en contra, no me voy a creer nada de lo que digan los organismos occidentales.
Tampoco estoy a favor de la corriente de pensamiento que afirma que el imperio puede atacar a cualquier país que tenga una dictadura para "llevar la democracia", porque siempre ha fallado miserablemente, destruyendo el país en el "intento".
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mente_en_desarrollo #27 mente_en_desarrollo
#20 De las 3 fuentes que das. La primera puede tener credibilidad. El resto, no (ICHR es la típica organización "independiente" con sede en EEUU, sin gente sobre el terreno que "casualmente" siempre apunta a enemigos de EEUU).

Y bueno, contando lo que está pasando y que EEUU e Israel, han reconocido enviar armas a la insurgencia, lo que veo es que ha sido un conato de guerra civil, apagado de la única manera que se puede.

Y ten clara una cosa. Si Paco te da un fusil y te…   » ver todo el comentario
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Mikhail #15 Mikhail
#9 ¿Esos conteos son de los mismos de los 100.000.000 de muertos del comunismo? :roll:
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ombresaco #4 ombresaco *
... y habrá que ver en 2026, entre las protestas de enero, más toda la purga que sin duda hay en un contexto de guerra...

y las únicas alternativas posibles parece ser reforzar a los ayatolas, o convertirse en un títere de alguien que tampoco parece ser muy respetuoso.

No envidio a los iraníes
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HeXmit #6 HeXmit
¿Y a cuántos INOCENTES han asesinado USA e Israel en ese mismo lapso de tiempo? Pregunto.
No hace menos malas las ejecuciones en Irán PERO.
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Asimismov #28 Asimismov
#21 también. Irán está limpiando todo su Estado de espías, que incluso habían llegado a formar parte del Consejo, con fuerza y poder sobre las mismas IRG.
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Asimismov #2 Asimismov
No me extraña si están eliminando espías, agentes extranjeros y subversivos que aumenten el número de ejecuciones.
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ombresaco #8 ombresaco
#2 el problema es que los espías y subversivos son solamente opositores
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Asimismov #16 Asimismov
#8 opositores son quienes hacen oposición u oposiciones.

Los espías, agentes extranjeros y subversivos, hoy son enemigos.
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ombresaco #21 ombresaco
#16 pero la noticia habla de 2025
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#10 laruladelnorte
DATOS Y CIFRAS: LA PENA DE MUERTE EN ARABIA SAUDÍ
Arabia Saudí sigue siendo uno de los ejecutores más prolíficos del mundo.

Figura entre los tres mayores ejecutores del mundo, superado sólo por China e Irán, en el último informe sobre la pena de muerte en el mundo de Amnistía Internacional.

Al menos 2.208 personas ejecutadas entre enero de 1985 y junio de 2015

102 personas ejecutadas entre enero y junio de 2015

90 personas ejecutadas en todo 2014.

El 48.5 por ciento de las personas…   » ver todo el comentario
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Alfon_Dc #7 Alfon_Dc *
Euronews es como el NODO versión yankee,todo lo que digan hay que cogerlo con pinzas
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menéame