edición general
9 meneos
22 clics
Irán, dividida: la población toma las calles entre celebraciones y lloros por la muerte del líder supremo Jamenei

Irán, dividida: la población toma las calles entre celebraciones y lloros por la muerte del líder supremo Jamenei

El fallecimiento del líder iraní, que llevaba casi 40 años en el poder, marca un punto de inflexión en la historia reciente del país. Por la noche, muchos celebraron con cánticos, aunque otros han decidido salir protestar por el asesinato.

| etiquetas: irán , eeuu , guerra , jamenei , líder supremo , celebraciones , protestas
8 1 1 K 83 actualidad
6 comentarios
8 1 1 K 83 actualidad
powernergia #3 powernergia *
Están en medio de una guerra y "miles de personas han salido a las calles de Teherán y de otras ciudades iraníes durante la noche para celebrar la muerte del líder supremo,"

Esto hay que creerselo?,
5 K 79
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Los OTANazis se lo tragan sin pensarselo ...
2 K 44
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#3 Los bombardeos no son en todas las ciudades de Irán, ni tampoco son permanentes. Puede ser perfectamente.
www.rtve.es/noticias/20260228/mapas-datos-ataque-israel-eeuu-iran/1695
1 K 25
carademalo #6 carademalo
#3 No tiene nada de raro. No es una invasión por tierra; los bombardeos aéreos da igual dónde te pillen.

Además, por la noche los colegios están cerrados. :troll:
0 K 15
Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo
Los revolucionarios verdaderamente progresistas y feministas del estado español acompañan en su sentimiento a los que lloran en Irán.
4 K 54
#2 ruroini_kenshin
Puedo entender a los que celebran, porque estuvieran reprimidos y carentes de libertades, como nos pasó durante el franquismo, pero la verdad es que lo que les trae el imperialismo fascista, pinta peor
1 K 26

menéame