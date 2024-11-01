Irán se dispone a ahorcar a un manifestante de 26 años en la primera ejecución reportada vinculada al levantamiento anti-Jamenei [Eng]

Erfan Soltani, un manifestante de 26 años, se enfrenta a una ejecución inminente, según organizaciones de derechos humanos y medios internacionales. Soltani, residente de Fardis, en el suburbio de Karaj, cerca de Teherán, fue arrestado el 8 de enero por participar en manifestaciones contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
Ahora, de estas informaciones me fio un pelo, el mossad esta detras de las revueltas y a saber a quien han pillado, en todo caso estoy en contra de la pena de muerte, salvo para los politicos corruptos.
Aunque me quedo con una duda: ¿Al corruptor también lo matamos?
Igual los ayatolás no tie no tiene nada que ver con las protestas contra Mohamed o lo jeques árabes