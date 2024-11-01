edición general
Irán se dispone a ahorcar a un manifestante de 26 años en la primera ejecución reportada vinculada al levantamiento anti-Jamenei [Eng]

Erfan Soltani, un manifestante de 26 años, se enfrenta a una ejecución inminente, según organizaciones de derechos humanos y medios internacionales. Soltani, residente de Fardis, en el suburbio de Karaj, cerca de Teherán, fue arrestado el 8 de enero por participar en manifestaciones contra el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Febrero2034 #1 Febrero2034
Fuerza para los manifestantes q están luchando x su libertad!
sotillo #3 sotillo
#1 Cuando de entrada ahorcas a manifestantes no esperes mejor trato cuando caigas
security_incident #8 security_incident
Vaya basura de noticia. Ni fuentes ni nada. Todo son "reports indicate" . Ni rastro sobre las acusaciones. Nada de nada.
Veelicus #7 Veelicus
#4 tambien.
Veelicus #2 Veelicus
Ojala no pase y no sea ejecutado.
Ahora, de estas informaciones me fio un pelo, el mossad esta detras de las revueltas y a saber a quien han pillado, en todo caso estoy en contra de la pena de muerte, salvo para los politicos corruptos.
#4 perej
#2 hombre, puestos a elegir un delito chungo para matar a alguien, se me ocurren cosas peores que ser un corrupto.
Aunque me quedo con una duda: ¿Al corruptor también lo matamos?
cosmonauta #10 cosmonauta
¿Como se puede ser tan desgraciado de votar "sensacionalista" una noticia sobre un ahorcamiento?
aupaatu #6 aupaatu *
Luchando por las mismás priaveras árabes que han convertido en Oriente Medio y su recursos energéticos de gobiernos demócratas en teocráticos dpendientes de gobierno sionista de Israel y su suministrador de armamento Yankee en el genocidio de Gaza.
Igual los ayatolás no tie no tiene nada que ver con las protestas contra Mohamed o lo jeques árabes
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Ya está preparada la flotilla para ir a Irán?
Ominous #9 Ominous
#5 Hace frío ahora tu. Y calear con caipiriñas no da tanto gustirrín.
