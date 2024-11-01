edición general
Irán confirma la muerte de más de 3.000 personas en las protestas pero las atribuye a "incidentes terroristas"

Las autoridades iraníes han confirmado este miércoles la muerte de más de 3.000 personas, incluidos menores de edad, en las protestas antigubernamentales que comenzaron a finales de diciembre por la crisis económica, a pesar de que Teherán lo atribuye a "incidentes terroristas", en vez de a la represión de sus fuerzas de seguridad. La Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos ha informado de que un total de 3.117 personas "han alcanzado la gracia del martirio", mientras que ha especificado que 2.427 de ellos son civiles y fuerzas de seguridad.

#2 Indiana.Collons *
A ver con qué salen los nazbols para defender al régimen genocida iraní

Edit: ya ha aparecido el primero con todo un clásico, la conspiración judeomasónica
4 K 35
Pertinax #4 Pertinax *
Noticias en Diario Red respecto al tremendo aumento del número de asesinados (se quedaron en 115 porque quizás no sepan contar más)  media
4 K 26
#5 PeloPene
#4 son un puto chiste
1 K 20
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Si no te subes al caballo no tienes por qué cabalgar contradicciones. Así que se oculta, y a otra cosa.
1 K 25
#8 Katos
#4 son unos ruines. Luego se queja de los demás.
Son lo mismo que dicen combatir
1 K 20
plutanasio #3 plutanasio *
La ultraderecha no pudo ser que dijo la Inchaurrondo que los ayatolás eran un régimen de ultraderecha, así que ellos no fueron.
1 K 23
#1 eipoc
Cualquiera que haya visto los vídeos de cómo se las gastan los terroristas del mossad en las protestas tiene claro que era una primavera árabe de nuevo.
2 K 15
#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
"han alcanzado la gracia del martirio"
En las teocracias están como chotas
0 K 11
chupacabres #9 chupacabres *
EEUU va a atacar Irán en breve, han movilizado muchísimos medios. Es inminente y va a ser a gran escala parece.
0 K 6

