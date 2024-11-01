Irán confirma la muerte de más de 3.000 personas en las protestas pero las atribuye a "incidentes terroristas"

Las autoridades iraníes han confirmado este miércoles la muerte de más de 3.000 personas, incluidos menores de edad, en las protestas antigubernamentales que comenzaron a finales de diciembre por la crisis económica, a pesar de que Teherán lo atribuye a "incidentes terroristas", en vez de a la represión de sus fuerzas de seguridad. La Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos ha informado de que un total de 3.117 personas "han alcanzado la gracia del martirio", mientras que ha especificado que 2.427 de ellos son civiles y fuerzas de seguridad.