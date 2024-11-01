edición general
Irán aparentemente ha llevado a cabo un importante ciberataque contra una empresa estadounidense, el primero desde que comenzó la guerra [ENG]

La empresa, Stryker, dijo que un ciberataque interrumpió su ‘entorno de Microsoft’

azathothruna #1 azathothruna
Para eso se necesita un ataque? :troll:
4 K 62
#3 framirez8290
#1 ¿Ataque? Por favor, la seguridad de Microsoft es como un escudo indestructible :troll:
0 K 13
#5 Leclercia_adecarboxylata
#1 #2 #3 #4 #5 ¿Nos pasa algo a todos en la boca? :troll:
1 K 30
#7 framirez8290
#5 #2 Troll news :troll:
1 K 33
#9 Toponotomalasuerte
#5 con lo que me costó el dentista, hay que fardar almenos.
1 K 30
mente_en_desarrollo #6 mente_en_desarrollo
#1 Por supuesto.

Los estragos de las actualizaciones son demasiado inhumanos y crueles.
0 K 15
#2 Leclercia_adecarboxylata *
Aparentemente news :troll:
1 K 30
#4 Toponotomalasuerte
Es un sistema Microsoft. Sería un autoataque.
Muchas risas, pero eso es por aplazar una y otra vez la llegada del año de Linux en el escritorio. Por fin va a ser este. :troll:
1 K 30
#8 albx
Durante años van a tener excusa para todos los fallos que cometa la IA: hackers iraníes
1 K 14

