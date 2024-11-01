·
5
meneos
34
clics
Irán aparentemente ha llevado a cabo un importante ciberataque contra una empresa estadounidense, el primero desde que comenzó la guerra [ENG]
La empresa, Stryker, dijo que un ciberataque interrumpió su ‘entorno de Microsoft’
|
etiquetas
:
iran
,
ciberataques
,
eeuu
,
stryker
,
microsoft
9 comentarios
#1
azathothruna
Para eso se necesita un ataque?
4
K
62
#3
framirez8290
#1
¿Ataque? Por favor, la seguridad de Microsoft es como un escudo indestructible
0
K
13
#5
Leclercia_adecarboxylata
#1
#2
#3
#4
#5
¿Nos pasa algo a todos en la boca?
1
K
30
#7
framirez8290
#5
#2
Troll news
1
K
33
#9
Toponotomalasuerte
#5
con lo que me costó el dentista, hay que fardar almenos.
1
K
30
#6
mente_en_desarrollo
#1
Por supuesto.
Los estragos de las actualizaciones son demasiado inhumanos y crueles.
0
K
15
#2
Leclercia_adecarboxylata
*
Aparentemente news
1
K
30
#4
Toponotomalasuerte
Es un sistema Microsoft. Sería un autoataque.
Muchas risas, pero eso es por aplazar una y otra vez la llegada del año de Linux en el escritorio. Por fin va a ser este.
1
K
30
#8
albx
Durante años van a tener excusa para todos los fallos que cometa la IA: hackers iraníes
1
K
14
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
