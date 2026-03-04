Irak sufre un apagón en su red eléctrica a nivel nacional (ING)

El Ministerio de Electricidad de Irak ha confirmado que todo el país quedó afectado por un corte total de energía sin identificar la causa. “La red eléctrica se ha cerrado por completo en todas las provincias iraquíes”, dijo el ministerio, según la Agencia de Noticias Iraquí (INA). Añadió que estaba buscando determinar la causa del apagón, y había comenzado a restaurar las centrales eléctricas y las líneas de transmisión. Partes del país han sido atacadas desde que estalló la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.