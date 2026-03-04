edición general
Irak sufre un apagón en su red eléctrica a nivel nacional (ING)

El Ministerio de Electricidad de Irak ha confirmado que todo el país quedó afectado por un corte total de energía sin identificar la causa. “La red eléctrica se ha cerrado por completo en todas las provincias iraquíes”, dijo el ministerio, según la Agencia de Noticias Iraquí (INA). Añadió que estaba buscando determinar la causa del apagón, y había comenzado a restaurar las centrales eléctricas y las líneas de transmisión. Partes del país han sido atacadas desde que estalló la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

jm22381 #2 jm22381
Más tarde anunció que una “caída repentina en los suministros de gas a la planta de energía de Rumaila” en la provincia sureña de Basora llevó a una rápida pérdida de 1.900 megavatios, lo que provocó el corte. www.arabnews.pk/node/2635280/middle-east
karlos_ #1 karlos_
Habra sido el perro
#4 Barriales
#1 mordió un cable. Como tiene la rabia.
meroespectador #6 meroespectador
Es Irak, pero... esa dinámica la he visto en alguna parte, a ver si los misteriosos apagones, los misteriosos accidentes ferroviarios...
pepel #5 pepel
Envidiosos.
#7 Pitchford
La IA ha confundido Irán con Irak..
#3 guillersk
Es ponerse el perro de su parte y empezar a pasar desgracias
