Investigan a dos personas por una estafa cometida por 'phising' en Valladolid

Investigan a dos personas por una estafa cometida por 'phising' en Valladolid

La víctima creyó estar manteniendo una conversación telefónica con el servicio atención al cliente de su entidad financiera y efectuó dos transferencias de 400 euros

Malinke #1 Malinke
Por teléfono no se hace nada.
sorrillo #3 sorrillo *
#1 Hay banca que no tiene oficinas físicas siquiera. Por teléfono sí se puede hacer todo pero hay que ser consciente de los riesgos y actuar para minimizarlos.
alfema #2 alfema
Yo tengo claro y se lo he dicho a toda mi familia, que si alguien llama por temas similares, cuelguen y llamen ellos a quien corresponda.
