Investigan por amenazas a la madre de una víctima de la DANA

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Hellín (Albacete) ha citado este martes a declarar como investigada a la madre de uno de los operarios municipales del Ayuntamiento de Letur que fallecieron en la dana del año pasado, por supuestas amenazas a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de la localidad.
Cuando esperas justicia, cada minuto que pasa se acrecienta una injusticia... pero justicia se hará, de una manera o de otra, más tarde o más temprano, por parte de quien debe pero no la quiere o por parte de quien la necesita pero no debe hacerla.
Ademas, todos saben que las unicas amenazas aceptables son contra Perro Sanchez y Pablo Iglesias.