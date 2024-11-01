edición general
Investigan por amenazas a la madre de una víctima de la DANA

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Hellín (Albacete) ha citado este martes a declarar como investigada a la madre de uno de los operarios municipales del Ayuntamiento de Letur que fallecieron en la dana del año pasado, por supuestas amenazas a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de la localidad.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Poco se amenaza...
OCLuis #3 OCLuis
Y más investigados y detenidos habrá mientras los responsables se vallan de rositas y no paguen por sus crímenes y por como están tratando a las víctimas y a los familiares un año después.

Cuando esperas justicia, cada minuto que pasa se acrecienta una injusticia... pero justicia se hará, de una manera o de otra, más tarde o más temprano, por parte de quien debe pero no la quiere o por parte de quien la necesita pero no debe hacerla.
#2 NoMeVeas *
Lo normal. Tu hijo se muere por que,salvo robar y follarse putillas aleatorias, los que tienen que hacer, no hacen nada y se rien de ti, la justicia no hace una mierda y tu, plebeyo, tienes que aceptarlo como si nada. Logicamente no lo aceptas, te desfogas como puedes, y resulta que para ti, para ti si que la "justicia" actua raudo y veloz.

Ademas, todos saben que las unicas amenazas aceptables son contra Perro Sanchez y Pablo Iglesias.
