·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14662
clics
El desarrollador de la app de Uber Eats tiene algo que contarte
8058
clics
Esta autocaravana de BYD tiene tres pisos y despliega una terraza en el techo en 5 segundos. Es 11.000 euros más barata que una California
8496
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
4372
clics
Trump viola la soberanía de los países como si fueran niñas
4807
clics
La guerra es un latrocinio
más votadas
513
Dinamarca considera a Estados Unidos como una potencial amenaza a su seguridad
470
"Intentarán acusarme de narcotraficante" - Hugo Chávez y los planes de EEUU contra Venezuela
446
Suben a 80 los muertos tras incursión militar de EE. UU. en Venezuela
356
Si te gustó lo de Venezuela, te encantará lo de Groenlandia
386
Trump exige a Delcy Rodríguez “acceso total al petróleo de Venezuela”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
25
clics
Investigan a un abogado por citar presuntamente sentencias «inexistentes» generadas por IA en un recurso por agresión sexual
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias cree que el letrado incluyó «sin mayor revisión, hasta siete resoluciones judiciales del Supremo»
|
etiquetas
:
ia
,
jurisprudencia
,
agresión sexual
,
supremo
,
canarias
13
1
0
K
147
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
1
0
K
147
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
PasaPollo
Jeje, pues cuando empiecen a investigar a jueces que también citan jurisprudencia inexistente que inventa la IA, o copiapegan sentencias que les quitan la razón al fallo que promulgan...
3
K
49
#2
yarkyark
#1
El problema no es que estas cosas pasen, es que van a ir cada vez a mas.
1
K
23
#3
PasaPollo
#2
Sí, por desgracia. Lo de las citas jurisprudenciales es un cachondeo. Debería pulirse mucho, por parte de las partes y del tribunal.
1
K
23
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente