Investigan a un abogado por citar presuntamente sentencias «inexistentes» generadas por IA en un recurso por agresión sexual

Investigan a un abogado por citar presuntamente sentencias «inexistentes» generadas por IA en un recurso por agresión sexual

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias cree que el letrado incluyó «sin mayor revisión, hasta siete resoluciones judiciales del Supremo»

| etiquetas: ia , jurisprudencia , agresión sexual , supremo , canarias
PasaPollo #1 PasaPollo
Jeje, pues cuando empiecen a investigar a jueces que también citan jurisprudencia inexistente que inventa la IA, o copiapegan sentencias que les quitan la razón al fallo que promulgan...
#2 yarkyark
#1 El problema no es que estas cosas pasen, es que van a ir cada vez a mas.
PasaPollo #3 PasaPollo
#2 Sí, por desgracia. Lo de las citas jurisprudenciales es un cachondeo. Debería pulirse mucho, por parte de las partes y del tribunal.
