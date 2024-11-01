·
30
meneos
88
clics
Investigadores de la Universidad de Bonn desarrollan filtro inspirado en peces que elimina el 99% de microplásticos del agua de lavadoras
Nuevo filtro alemán para lavadoras evita la obstrucción y atrapa microplásticos usando un principio natural de autolimpieza.
etiquetas
invento
filtro
lavadoras
microplásticos
bonn
ciencia
#1
laruladelnorte
Muchos de los inventos que el hombre ha creado han sido gracias a la naturaleza,ella nos brinda su experiencia de como aprovechar los recursos para convivir con ella.
0
K
9
#2
Quecansaometienes...
En cataluña a eso le llamamos un Bonn diseny
0
K
10
#3
Cuñado
*
#2
Dresde cuándo?
0
K
9
