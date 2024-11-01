edición general
Investigadores de la Universidad de Bonn desarrollan filtro inspirado en peces que elimina el 99% de microplásticos del agua de lavadoras

Nuevo filtro alemán para lavadoras evita la obstrucción y atrapa microplásticos usando un principio natural de autolimpieza.

3 comentarios
#1 laruladelnorte
Muchos de los inventos que el hombre ha creado han sido gracias a la naturaleza,ella nos brinda su experiencia de como aprovechar los recursos para convivir con ella.
#2 Quecansaometienes...
En cataluña a eso le llamamos un Bonn diseny :-D
#3 Cuñado
#2 Dresde cuándo? :shit:
