Investigadores españoles descubren en Guadalajara “una red social de hace 25.000 años en la Península ibérica”

La investigación que ha hecho este descubrimiento, una colaboración entre la Universidad de Alcalá de Henares y la Autónoma de Barcelona, ha analizado varias herramientas de piedra tallada de hace 25.000 años recuperadas en el yacimiento de Peña Capón, en los municipios de Muriel y Tamajón, en Guadalajara. Los resultados muestran que algunos de estos objetos fueron fabricados con sílex procedente de afloramientos geológicos que están en el suroeste francés. También hay sílex y jaspes de las cuencas del Tajo, el Duero y el Ebro.

