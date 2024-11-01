edición general
Investigadores británicos sustituyen hasta un 33% del cemento en el hormigón con conchas marinas, reduciendo un 36% las emisiones

Un hallazgo que sorprende incluso a quienes llevan años siguiendo la evolución de los materiales de construcción sostenibles. El equipo de la University of East London confirma que las conchas marinas abandonadas pueden convertirse en una pieza clave para reducir las emisiones del cemento, sin comprometer demasiado las prestaciones que exige la industria. La noticia llega en un momento tenso. El cemento sigue siendo responsable de cerca del 7% de las emisiones globales. Una cifra que pesa, porque no se reduce al ritmo que pide la ciencia.

comentarios
#1 drstrangelove *
Y recoger todas esas conchas y transportarlas, ¿cuántas emisiones generaría?

Que no importa lo "sostenible" que sea tu material o tecnología, lo que importa es lo que gasta en todo su ciclo de vida.
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Aparte de que la recogida masiva de conchas ya es un problema ecológico, a ver cómo sacas miles de toneladas de conchas con maquinaria pesada de la costa sin destrozar todo.
