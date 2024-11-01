edición general
Investigación: Los 'influencers' de las redes sociales atraen a millones de europeos hacia casinos sin licencia

Cuentas de redes sociales con millones de seguidores están anunciando casinos online sin licencia y juegos de tragaperras virtuales en YouTube y Twitch, la popular plataforma de streaming propiedad de Amazon. Así lo demuestra una investigación del consorcio periodístico Investigate Europe.

capitan__nemo #3 capitan__nemo *
Hacia casinos sin licencia, hacia sectas, hacia los therians, hacia la extrema derecha, ...
Y despues las recomendaciones sesgadas de las plataformas dirigen a los usuarios hacia esos influencers, youtubers, creadores de contenido.
www.meneame.net/story/estudio-confirma-algoritmo-x-twitter-inclina-usu
Chinchorro #4 Chinchorro *
#2 Lo menciono de esta manera porque según estudios, es la adicción con mayor número de suicidas (cosa lógica por otra parte, aunque termine la adicción, las deudas económicas continúan, dándole al enfermo la sensación de que nunca va a tener una salida real de su adicción).

Es crudo, y es triste, pero es la verdad.

Por eso es TAN IMPORTANTE proteger a los chavales de la ludopatía.

www.som360.org/es/articulo/riesgo-suicidio-adicciones-comportamentales
Chinchorro #1 Chinchorro
La ludopatía es una de las ruinas más grandes que puede entrar en una casa. Me atrevería a decir que más que el alcohol. Y los adolescentes están HIPER expuestos a ella, sobre todo los varones jóvenes, a los que les venden el juego como una forma de hacer dinero fácil.
Los ludópatas ya lo son de por vida, no hay cura, no hay "yo controlo". Y mucha veces la única solución que ven para poner fin a su enfermedad es terminar con su propia vida.

Lo repito otra vez, ESTOS son los verdaderos enemigos de los hombres jóvenes. No los gays, ni los inmigrantes, ni las mujeres. Contra esto es contra lo que hay que luchar con uñas y dientes.
nilien #2 nilien *
#1 Aun estando de acuerdo con lo que dices, me parece que hubiera sido mejor expresar de otra manera la parte en la que mencionas el suicidio. Más que nada, para no quede ninguna duda de que el suicidio NO es una salida ni una solución, en ninguna circunstancia. Y además, para el tratamiento de la ludopatía hay recursos, y por lo tanto, esperanza. Y lo importante y el primer paso es reconocer que se tiene un problema, y pedir ayuda, y dejarse ayudar. Que por desgracia vuelve a ser uno de esos…   » ver todo el comentario
capitan__nemo #5 capitan__nemo
#1 #2 Hablando de la ludopatia de redes.
Basado en test Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS),

Test: ¿Uso fuerte, problemático o adictivo de redes sociales?

Responde a cada pregunta con un número del 0 al 4:

0 = Nunca
1 = Rara vez
2 = A veces
3 = Frecuentemente
4 = Muy frecuentemente


Sección 1: Control

1. ¿Intentas usar menos las redes sociales y no lo consigues?
2. ¿Pasas más tiempo del que habías planeado originalmente?
3. ¿Te dices “solo unos minutos”…  media   » ver todo el comentario
1 K 32

