Investigación: Los 'influencers' de las redes sociales atraen a millones de europeos hacia casinos sin licencia

Cuentas de redes sociales con millones de seguidores están anunciando casinos online sin licencia y juegos de tragaperras virtuales en YouTube y Twitch, la popular plataforma de streaming propiedad de Amazon. Así lo demuestra una investigación del consorcio periodístico Investigate Europe.
Y despues las recomendaciones sesgadas de las plataformas dirigen a los usuarios hacia esos influencers, youtubers, creadores de contenido.
Es crudo, y es triste, pero es la verdad.
Por eso es TAN IMPORTANTE proteger a los chavales de la ludopatía.
Los ludópatas ya lo son de por vida, no hay cura, no hay "yo controlo". Y mucha veces la única solución que ven para poner fin a su enfermedad es terminar con su propia vida.
Lo repito otra vez, ESTOS son los verdaderos enemigos de los hombres jóvenes. No los gays, ni los inmigrantes, ni las mujeres. Contra esto es contra lo que hay que luchar con uñas y dientes.
Basado en test Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS),
Test: ¿Uso fuerte, problemático o adictivo de redes sociales?
Responde a cada pregunta con un número del 0 al 4:
0 = Nunca
1 = Rara vez
2 = A veces
3 = Frecuentemente
4 = Muy frecuentemente
Sección 1: Control
1. ¿Intentas usar menos las redes sociales y no lo consigues?
2. ¿Pasas más tiempo del que habías planeado originalmente?
