La investigación halla vínculos con la Falange y fotos de saludos fascistas de los acusados por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria

El ataque ocurrió durante un acto de Memoria y los detenidos -uno de ellos, hijo de la alcaldesa de Bezana (PP)- realizaron búsquedas en Google para fabricar explosivos, según adelanta la Cadena SER

6 comentarios
Beltenebros #3 Beltenebros
Recordemos que uno de los atacantes es hijo de la alcaldesa de Bezana (PP).
Beltenebros #6 Beltenebros
Falange española fue siempre un grupo terrorista de extrema derecha, con un brazo político con ridículos resultados electorales antes de la guerra del 36. También se sabe que Falange española estaba financiada por la Italia de Mussolini.
Cometieron varios atentados terroristas antes de julio 36, incluyendo un magistrado.
Este artículo, publicado hace décadas, lo explica muy bien. Debería ser lectura obligatoria para los estudiantes de Secundaria.

elpais.com/diario/1988/10/27/opinion/593910011_850215.html
vviccio #4 vviccio
Cerebros fundidos por Tik Tok y así hay muchos esperando su momento de gloria.
Top_Banana #5 Top_Banana *
Llevaban pulserita. A ver si el INE espabila, que no quiero que me mezclen con esta escoria en las estadísticas.
andando #1 andando
imposible
#2 alkalin
No se podía saber.
