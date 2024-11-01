La investigación halla vínculos con la Falange y fotos de saludos fascistas de los acusados por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria

El ataque ocurrió durante un acto de Memoria y los detenidos -uno de ellos, hijo de la alcaldesa de Bezana (PP)- realizaron búsquedas en Google para fabricar explosivos, según adelanta la Cadena SER
Cometieron varios atentados terroristas antes de julio 36, incluyendo un magistrado.
Este artículo, publicado hace décadas, lo explica muy bien. Debería ser lectura obligatoria para los estudiantes de Secundaria.
elpais.com/diario/1988/10/27/opinion/593910011_850215.html