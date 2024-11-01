edición general
La investigación de EEUU apunta a la "probable" responsabilidad de su Ejército en la masacre de 168 personas en la escuela de niñas iraní

Las primeras investigaciones apuntan a la responsabilidad de EEUU en el bombardeo que asesinó a 168 personas en una escuela de niñas en Irán. Así lo revela una información de la agencia Reuters, que señala que aún no se ha llegado a una conclusión definitiva y que investigación sigue abierta. La agencia británica explica que no ha podido determinar más detalles sobre la investigación, como las pruebas que contribuyen a la evaluación provisional, qué tipo de munición se utilizó, quién fue el responsable o por qué Estados Unidos

| etiquetas: eeuu , guerra , irán , bombardeo , escuela
Supercinexin #6 Supercinexin
Estos investigadores del Ejército Genocida deben estar equivocados. He leído en internet que es todo mentira, propaganda iraníe de dictadores que ahorcan mujeres en farolas y hacen llevar velo a los gays.
joffer #2 joffer
Verás cuando se den cuenta, esos investigadores, que fue una acción predemitada y con consecuencias perfectamente calculadas.
kumo #3 kumo
#2 Eso, simplemente no tiene sentido.
vRom #4 vRom
#3 anda que no. Preferible que pringuen unos soldados antes de que se diga hablando de nefasta administración en interior.
Sandman #5 Sandman
Y aunque lo reconozcan los yankees, habrá quienes sigan pensando que es un bulo.
lonnegan #1 lonnegan
Que chorpecha!
Asimismov #7 Asimismov
Cuando se enteren de quién disparó misiles a Acerbayan y a Turquía vamos a flipar. O seguramente no, como en el caso del Nord Stream II.
calde #8 calde
Es la autojusticia! Se juzgan a sí mismos. Son los más objetivos y neutrales!
