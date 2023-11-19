edición general
Los inversores se están retirando de la vivienda en Catalunya, según los notarios

El acuerdo entre el Govern de la Generalitat y los Comunes para limitar la compra de vivienda a los inversores y controlar el uso de las herencias ha sobrevolado la presentación del nuevo portal estadístico del Colegio Notarial este martes en Barcelona. La web (www.penotariado.com) da acceso público a la extensa base de datos de compraventa y precios de los notarios y permite trazar un perfil preciso de compradores y vendedores. El decano de los notarios catalanes, José Alberto Marín, ha invitado a hacer uso de ella a la hora de tomar decisione

NPCMeneaMePersigue
La regulación de la vivienda y los precios del rentismo es indispensable como dice la constitución, acaparan vivienda, no crean riqueza sino que la extraen como se dice desde Adam Smith

Hubo una época en que vivir de paguitas estaba mal, pero era cuando se hablaba de los trabajadores, ahora que son los rentistas ya nadie dice nada de las paguitas

Ya sabéis a quejaros en redes sociales de donde vivis, calor, tiempo, cambio climatico, masificacion para espantar a turistas y guiris de subiros los precios
lectordigital
Compradores extranjeros casi un 21%... Es una barbaridad !!
YSiguesLeyendo
por suerte tenemos lo público que lo hace mucho mejor. mirad cuánta vivienda social se construyó en BCN con Adita: hizo 8 OCHO 8 viviendas sociales en cinco años: www.libertaddigital.com/libremercado/2023-11-19/propuesta-reserva-30-p
