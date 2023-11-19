Los inversores se están retirando de la vivienda en Catalunya, según los notarios

El acuerdo entre el Govern de la Generalitat y los Comunes para limitar la compra de vivienda a los inversores y controlar el uso de las herencias ha sobrevolado la presentación del nuevo portal estadístico del Colegio Notarial este martes en Barcelona. La web (www.penotariado.com) da acceso público a la extensa base de datos de compraventa y precios de los notarios y permite trazar un perfil preciso de compradores y vendedores. El decano de los notarios catalanes, José Alberto Marín, ha invitado a hacer uso de ella a la hora de tomar decisione
| etiquetas: vivienda , especulacion , cataluña
Hubo una época en que vivir de paguitas estaba mal, pero era cuando se hablaba de los trabajadores, ahora que son los rentistas ya nadie dice nada de las paguitas
Ya sabéis a quejaros en redes sociales de donde vivis, calor, tiempo, cambio climatico, masificacion para espantar a turistas y guiris de subiros los precios
