Los inversores están huyendo del riesgo… y refugiándose hacia el consumo defensivo en papel higiénico

Los inversores están huyendo del riesgo… y refugiándose hacia el consumo defensivo en papel higiénico

Empresas de software, análisis de datos y videojuegos han visto recortes abruptos por temor a ser sustituidas por sus propias innovaciones. Mientras tanto, las marcas de toda la vida van al alza.

comentarios
Golan_Trevize
Es que cagar es algo que vamos a seguir haciendo, y de momento no hay IA que nos limpie el ojete.
Herumel
#1 Joder, con agua y jabón, como toda la vida.
