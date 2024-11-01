edición general
Invasión de arañas en Australia cubriendo campos de seda mediante la técnica del ballooning

Miles de arácnidos utilizan la técnica del «ballooning» para huir de las inundaciones, creando un paisaje que simula una intensa nevada blanca. Tras registrarse fuertes precipitaciones e inundaciones, miles de estos ejemplares han cubierto hectáreas enteras de vegetación con sus redes, transformando praderas y arbustos en extensos mantos blancos que los lugareños suelen confundir con nieve a la distancia. Este evento, aunque visualmente impactante, responde a un sofisticado mecanismo de supervivencia biológica conocido como «ballooning".

Me fascinan.
Parece un buen sitio para curar la aracnofobia.
Seguro que no hay mosquitos.
