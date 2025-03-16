La inusual amistad entre una paloma y una gata embarazada, el ave le construyó un nido

Todo comenzó cuando la gata quedó embarazada, lo que la llevó a periodos prolongados de descanso, que fueron “notados” por el ave, que poco a poco se fue acercando al animal hasta convertirse en una visita a diario. De repente, un día, la paloma llegó con una inesperada sorpresa, una “pajita”, que con el pasar de los días, juntas, conformaron un pequeño nido para que el felino pasara cómodamente sus días de descanso debido a su estado. Después del parto, la paloma continuó llevando “pajitas” al nido de Chimuela, hasta probarlo y acurrucarse.