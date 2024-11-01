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Las intoxicaciones por kratom se disparan en EEUU mientras los expertos culpan a las versiones sintéticas y advierten contra su prohibición [ENG]

Las intoxicaciones por kratom se disparan en EEUU mientras los expertos culpan a las versiones sintéticas y advierten contra su prohibición [ENG]

Los expertos afirman que el kratom natural puede ofrecer beneficios y achacan a los derivados sintéticos el aumento de los casos de intoxicación. Se ha demostrado que el kratom natural es relativamente seguro en múltiples estudios realizados tanto en animales como en seres humanos. Una encuesta reciente realizada a consumidores reveló que aproximadamente la mitad padecía dolor crónico y que alrededor del 40 % se encontraba en proceso de recuperación de una adicción.

| etiquetas: eeuu , kratom , intoxicaciones , prohibición , opioides
5 1 0 K 66 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 66 actualidad
#1 UNX
Lo subo porque me parece que tiene un enfoque bastante centrado y poco sensacionalista, al contrario que otros medios cuando tratan el tema.
1 K 23
#2 Aladroque
"relativamente seguro "
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#3 UNX
#2 En ciencia no existe nada completamente seguro, y menos el kratom que tiene potencial de abuso.
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menéame