«Internet puede moldearse hacia la democracia o hacia la manipulación»

Se dice que internet es de todos, que la nube está en todas partes… Pero ¿cuán cierto es esto en realidad? En sus inicios, la World Wide Web (la famosa triple w) fue pensada para que hubiera un acceso democrático y una libre transferencia de información. Sin embargo, hoy las dinámicas de internet están, en su gran mayoría, en manos de megacorporaciones que las definen y reconfiguran según sus intereses. ¿Qué representa esto para sus usuarios? ¿Hacía dónde irá a parar un internet cooptado por oligopolios? Sobre esto hablamos con Dylan Reibling.