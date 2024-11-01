edición general
«Internet puede moldearse hacia la democracia o hacia la manipulación»

Se dice que internet es de todos, que la nube está en todas partes… Pero ¿cuán cierto es esto en realidad? En sus inicios, la World Wide Web (la famosa triple w) fue pensada para que hubiera un acceso democrático y una libre transferencia de información. Sin embargo, hoy las dinámicas de internet están, en su gran mayoría, en manos de megacorporaciones que las definen y reconfiguran según sus intereses. ¿Qué representa esto para sus usuarios? ¿Hacía dónde irá a parar un internet cooptado por oligopolios? Sobre esto hablamos con Dylan Reibling.

7 comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Y va camino de la manipulación
JuanCarVen #3 JuanCarVen
#2 para ir a la democracia necesitas educación y respeto por los derechos de otro.
alcama #4 alcama
#2 Solo RTVE nos salvará de la manipulación :troll:
oceanon3d #7 oceanon3d
#2 De camino no; llego hace mucho y gano esta batalla.
#1 gorgos
La TV solo hacia la manipulación. Nos ha manipulado desde sus inicios.
#6 meneanet *
#1 Yo diría, que en todos los medios de comunicación, hay quien ve una oportunidad para influir en la opinión general. Y cuanto mas masivo sea el consumo de ese medio, mas atractivo para ese fin.
#5 meneanet *
La metáfora de «la nube» fue acuñada por una empresa de Silicon Valley llamada General Magic en 1994 como una forma de ayudar a la gente a entender la web. En aquel momento, el público en general tenía dificultades para entender qué era internet y cómo podía serle útil, por lo que la idea era convertir todos los cables y servidores en un concepto sencillo y fácil de entender que ayudara a comercializar la web como una tecnología útil para la gente corriente

