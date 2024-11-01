Interceptado un conductor ebrio y su acompañante con once corderos robados en el maletero  

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de la localidad pacense de Valdivia por su presunta implicación en la sustracción de más de un centenar de cabezas de ganado ovino en explotaciones ganaderas de tres municipios pacenses. Fue la madrugada del pasado martes cuando agentes interceptaron el vehículo utilizado por dos de los sospechosos, tras cometer una infracción cuando circulaban por la carretera N-430. Los agentes le realizaron al conductor las pruebas de alcohol, arrojando un resultado positivo que casi triplicaba la tasa permitida.
| etiquetas: robo , corderos , maletero , badajoz